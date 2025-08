Dagli Usa piano per sfamare Gaza, c’è anche l’Italia 

Tel Aviv. Nel giorno in cui l’americana Gaza Foundation raggiunge i cento milioni di pasti consegnati alla popolazione della Striscia in due mesi, l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha raggiunto il sito di distribuzione a Rafah per vedere di persona come gli Stati Uniti stanno contribuendo a sfamare i gazawi. Accompagnato dall’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, il delegato di Donald Trump, dopo un briefing con alti ufficiali dello stato maggiore dell’Idf, ha incontrato cittadini i residenti dell’enclave arrivati nel centro della Ghf per ritirare i pacchi alimentari. Toccante la foto diffusa dal funzionario Usa in cui stringe la mano a una giovane donna palestinese. «Lo scopo della visita era quello di fornire al presidente Trump una chiara comprensione della situazione umanitaria e contribuire a elaborare un piano per fornire cibo e aiuti medici a Gaza», ha scritto Witkoff su X. Il presidente Usa ha chiarito su Channel 12 che sta lavorando «a un piano per sfamare la popolazione». «Vogliamo che abbia da mangiare», ha affermato, accusando ancora Hamas di aver rubato gli aiuti e di averli rivenduti. Nel frattempo il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto annuncia una missione per il lancio di aiuti italiani sulla Striscia dal 9 agosto. L’Onu in un report ha affermato che «che da maggio sono state uccise 1.373 persone mentre aspettavano gli aiuti».

