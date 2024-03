Dagli uffici ai parcheggi, le «grandi manovre» sono iniziate 

Le grandi manovre sono iniziate. Negli uffici della Sogaer il cambio negli equilibri di potere è dato per «imminente». La contestata operazione di privatizzazione è, di fatto, già stata avviata. Con alcuni movimenti che sembrano una preparazione del terreno per l’arrivo di F2i. Alcuni manager della società che gestisce l’aeroporto di Cagliari sono stati trasferiti. Sono state riviste le deleghe interne e l’organigramma ha subito un ritocco non secondario. Il 12 marzo l’amministratore delegato Marino Piga ha firmato sei «comunicazioni organizzative». La più pesante riguarda Mario Orrù, che da capo del Procurement (cioè il processo di approvvigionamento dei beni e servizi) passa alla direzione della Direzione sviluppo strategico. La sua vecchia delega sarà accorpata all’area Controllo di gestione, assegnata a Emanuela Amat di San Filippo. A capo della Direzione finanza strategica e tributi andrà Ignazio Sagheddu, mentre Silvia Portas guiderà l’area Progettazione e direzione Lavori. E ancora: con «decorrenza immediata» è stata istituita l’area amministrativa, assegnata a Valeria Aresu.

Tra le varie operazioni in corso in questi giorni ce n’è anche una di tipo logistico. Nella palazzina degli uffici Sogaer – dove un tempo si trovava l’area partenze della vecchia aerostazione – è stato liberato un intero piano. Per far spazio a chi? Ancora non si sa. L’unica certezza riguarda i parcheggi di fronte agli uffici, fino a pochi giorni fa riservati ai dipendenti. Ora l’area è off-limits.

