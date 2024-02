Dagli studenti nuova app per catechisti 

Gli studenti della classe prima del corso Operatore informatico della scuola Casa di carità arti e mestieri di Nuoro, realizzano, in collaborazione con la Caritas diocesana, un’applicazione sulla catechesi. «Il nostro obiettivo è che il progetto e l’app si estendano a livello nazionale, speriamo abbia un impatto così grande perché i ragazzi che hanno aderito se lo meritano», dice la coordinatrice Grazia Brocca. Il progetto è in corso e il risultato finale si vedrà in primavera. Nella scuola i ragazzi «sono messi al centro, ciascuno con le sue esigenze - dice la dirigente Franca Sanna -. Questo progetto rappresenta per gli studenti una sfida bellissima, hanno un obiettivo concreto. Il risultato che sta emergendo è davvero ottimo». L’istituto offre corsi di istruzione e formazione per allievi dai 14 ai 17 anni che ottengono una qualifica al terzo anno, gratuitamente grazie ai fondi pubblici. «Imparano a diventare chef o operatori di sala/bar - dice Sanna -. L’impegno è abbattere i pregiudizi. Ci concentriamo sull’individuo per far emergere potenzialità e attitudini. Le classi sono massimo di 15 allievi, facciamo tanta pratica in laboratorio. Il programma scolastico è personalizzato, anche per chi è discalculico. Siamo contenti di esser stati scelti per l’app».

