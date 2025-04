Dagli scritti cuneiformi agli algoritmi dell’IA 

C’è un filo rosso che collega i cunei dei Sumeri, agli albori della civiltà, con gli algoritmi dell’intelligenza artificiale. Il passato remoto con il presente, e tutto ciò che sta in mezzo. Saper far di conto. Perché per contare i campi e i sacchi di raccolto ci vogliono segni: come rappresentare altrimenti le quantità, sommarle, sottrarle o dividerle? Dai segni al linguaggio, l’evoluzione umana ha proceduto in maniera rapida. E l’IA è solamente la tappa attuale.

A ripercorrere il cammino, nell’arco di una lectio che si terrà domani a Cagliari, nella basilica di San Saturnino alle 18, sarà Paolo Savona, professore emerito di Politica economica della Luiss Guido Carli di Roma. “Dalla scrittura cuneiforme agli algoritmi dell’IA. Seimila anni di sviluppo del linguaggio come motore del progresso economico e civile” è il titolo della lezione con cui riprendono, dopo la pausa pasquale, gli appuntamento dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio organizzati dai Musei nazionali di Cagliari, e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

Il pensiero

All’origine del dominio umano sul mondo c’è un bisogno economico. Non fu il solo, certamente. Però, per esempio, i frammenti di creta rinvenuti nel tempio rosso di Oruk, antica città sumerica, dimostrano che in origine la scrittura servì a misurare ricchezze. Le ostraka testimoniano l’esistenza di un bene lasciato in custodia al tempio, che era un luogo di culto, ma anche un magazzino della produzione agricola. Gli scribi erano sacerdoti e contabili. Come scrive Savona, i cocci scritti sono «equivalenti della moneta: agevolano il baratto, creando una forma primordiale di mercato capitalistico dove non si scambia più merce con merce, ma con un’unità di conto usata per indicare il prezzo». Dai tempi dei Sumeri a quelli attuali, numerosi sono gli uomini e gli eventi che hanno fatto correre lo sviluppo. Savona, con una selezione giocoforza severa, ne cita alcuni. Isaac Newton, per esempio, che nel XVII secolo inventò il calcolo infinitesimale. «Lo scienziato fu il propugnatore della nascita di un linguaggio universale basato su quello matematico, un obiettivo che sembra alla portata dell’odierna scienza dei dati o, se si preferisce, dell’intelligenza artificiale». A questo codice linguistico diede un contributo significativo il Circolo di Vienna, fondato nel 1922, che aprì la strada alla comprensione dei modi in cui opera il cervello umano che è alla base dell’IA. Con gli studi di altri filosofi e scienziati famosi, iniziò un’indagine profonda sulle strutture e le forme del ragionare corretto. Fino ad Alan Turing che nel 1940 decifrò il codice tedesco Enigma contribuendo alla vittoria delle Forze alleate. La macchina di sua invenzione era il prototipo dell’Intelligenza Artificiale.

