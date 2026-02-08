Dagli scavi riemerge la torre di Bau Nuraxi 

Un nuraghe tutto da scoprire. Bau Nuraxi a Triei, fu indagato solo parzialmente negli anni Ottanta. Dopo oltre 40 anni grazie alla nuova campagna le indagini in corso stanno permettendo di definire con maggiore precisione la planimetria del nuraghe, in particolare lo spazio tra la torre principale e il bastione che chiude il monumento verso il fiume. Una delle scoperte più significative è stata l’individuazione di una nuova torre, della cui esistenza non si aveva finora alcuna evidenza. Il marzo scorso sono stati consegnati i lavori di scavo in un sito caratterizzato da notevoli dimensioni e grande rilevanza scientifica.

L’intervento di scavo archeologico ha interessato l’area rivolta verso il corso d’acqua, zona segnata da un’alluvione nel 2008 che aveva danneggiato parte del complesso. Anche per questo monumento l’importo stanziato per i lavori è di 200 mila euro. Parte del progetto “Le vie della transumanza in Ogliastra” a cura della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, diretta da Elena Anna Boldetti e della Soprintendenza per le province di Sassari e Nuoro sotto la direzione di Monica Stochino.

