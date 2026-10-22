Dagli Ascot al Pronto soccorso: vertice in Municipio 

Le principali criticità della sanità provinciale e la necessità di individuare risposte concrete per garantire ai cittadini l'accesso alle cure sono stati al centro dell'incontro svolto ieri in Comune. Alla riunione, convocata dal sindaco Massimiliano Sanna hanno partecipato la direttrice generale dell’Asl 5 Grazia Cattina, i presidenti dei Comitati di Distretto sanitario Eugenia Usai (Ghilarza-Bosa), Francesco Mereu (Ales-Terralba) e Massimiliano Urru (Oristano) e il consigliere provinciale delegato alla Sanità, Domenico Gallus.

Massimiliano Sanna ha richiamato le principali emergenze: carenza dei medici di famiglia e dei pediatri, il funzionamento degli Ascot, le difficoltà del Pronto soccorso del San Martino, le liste d'attesa per le visite specialistiche, l'assistenza oncologica, l'emergenza West Nile, le Case di comunità e le guardie mediche. Il sindaco poi ha espresso soddisfazione per l'avvio dell'attività dell'ambulatorio per la sclerosi multipla.

Un apprezzamento espresso anche da Domenico Gallus, che ha individuato nella carenza di medici, «soprattutto di medicina generale», uno dei problemi più urgenti insieme alla situazione del Pronto soccorso del San Martino, dove i tempi di attesa sono lunghissimi.

Francesco Mereu ha rimarcato l'importanza del poliambulatorio di Ales, chiedendo un sostegno concreto per garantirne il funzionamento, oltre alla grave carenza di medici di famiglia e la difficoltà di reperire specialisti mentre Massimiliano Urru ha richiamato l’attenzione sulle esigenze delle realtà periferiche, sottolineando il legame tra la progressiva riduzione dei servizi essenziali e lo spopolamento. Ancora, Eugenia Usai ha sottolineato come «la progressiva soppressione dei servizi essenziali contribuisca allo spopolamento dei piccoli centri». Non solo, diversi paesi sono privi di Ascot, «una carenza che pesa soprattutto sulle persone anziane e sui cittadini affetti da patologie che necessitano di assistenza continuativa».

Grazia Cattina ha replicato sostenendo che per gli Ascot il mantenimento dei servizi «è accompagnato da un'intensa e costante attività di reclutamento dei medici. L'introduzione di una procedura elettronica per le prescrizioni ripetibili ha consentito di eliminare le file e migliorare l'operatività degli ambulatori». «Sul fronte delle liste d'attesa – ha detto Cattina -, la direzione sta lavorando alla riorganizzazione delle agende delle visite specialistiche». il Pronto soccorso del San Martino, in attesa dei lavori di ampliamento, è stata attivata una procedura di fast-track specialistico, che consente di indirizzare più rapidamente il paziente dal triage al reparto di competenza, «rendendo più agevole la presa in carico dei singoli casi».

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