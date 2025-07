Dagli ascolti tv al ranking Atp Re Sinner domina dappertutto 

LONDRA. Dopo il trionfo, una notte di gala, dalla chiacchierata molto confidenziale con reali d'Inghilterra al tradizionale ballo di fronte ai soci dell'All England Club: una notte di forti emozioni per Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Già negli attimi che hanno preceduto la cerimonia di premiazione, il n.1 al mondo, inguaribile perfezionista, aveva chiesto al supervisor del torneo londinese come dovesse rivolgersi alla Duchessa di Cambridge Kate Middleton, madrina del prestigioso circolo di Londra. Una richiesta di consiglio per rispettare codici ed etichette.

Royal family

E, una volta rientrato nella club house, ad attenderlo non c'era solo Kate ma anche l'erede al trono, il marito William, con i due figli George e Charlotte. Con i quali ha scambiato qualche battuta sulla loro pratica tennistica, dopo aver ringraziato i principi di essere venuti ad assistere alla finale con Carlos Alcaraz. «È stato un onore giocare davanti a voi», le parole di Sinner, «ancor più speciale perché questa volta era presente in tribuna tutta la mia famiglia che solitamente non viaggia con me». Sinner, sollecitato da Kate che lo incoronava come «fonte di ispirazione» anche per i figli, ha chiesto ai due bambini se giocassero anche loro a tennis e con quale racchetta, e ha poi risposto alle domande della madrina del torneo su come volesse festeggiare e sulle vacanze imminenti.

Il ballo con Iga

Esauriti gli impegni con i media, una sfilza di interviste con tv e carta stampata durata un paio di ore, in serata Sinner - dopo aver trascorso qualche ora nella casa affittata non distante dai campi di gioco - è tornato al club per la consueta Champions’ Dinner, l'appuntamento con il ristretto novero di soci del club londinese per una cena di gala. Durante la quale i vincitori del torneo, Sinner e la polacca Iga Swiatek, sono stati invitati sul palco per improvvisare qualche passo di danza sulle note di “Feel it still”. Abito nero e cravatta, griffato Gucci, di cui è global ambassador, Sinner ha superato l'impaccio del momento con un sorriso contagioso, accompagnando nelle danze la regina dei Championships 2025. Terminati gli impegni pubblici, l'altoatesino è rientrato presto a casa per festeggiare con il suo team, familiari e amici.

Audience “calcistica”

Intanto, favorito dalla trasmissione in chiaro su Tv8, il trionfo di Sinner contro Alcaraz (trasmesso dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e, appunto, TV8) - è stato visto da 5 milioni 670mila spettatori medi in total audience con il 40,4% di share, che ha riferito Sky precisando che il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go. Altri numeri sono quelli della classifica Atp nella quale Jannik ha ulteriormente ampliato il vantaggio in vetta su Alcaraz. Sinner ha guadagnato 1.600 punti mentre lo spagnolo ne ha persi 700 e adesso ha un ritardo di 3.430 da Sinner, che comanda per la 58ª settimana di fila. Lorenzo Musetti è 7°, i quarti fruttano a Flavio Cobolli il best ranking al n. 19.

