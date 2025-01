Dagli archivi spunta un progetto del 1915 

Spesso ci si imbatte in qualcosa mentre si cerca qualcos’altro. È quello che è accaduto all’associazione Circhiòla e al personale dell’assessorato ai Servizi Tecnologici: spulciando tra le carte impolverate dell’archivio storico domusnovese alla ricerca dei progetti originali della “Casa del Bambino” (il primo asilo nido del paese, fatto erigere nel 1933 dal Elda Mazzocchi Scarzella) nell’ambito delle ricerche per la revisione del centro storico del paese, è saltato fuori un gioiello progettuale.

Allievo di Cima

Si tratta di un progetto originale del 1915 dell’ingegnere, politico e filantropo Riccardo Simonetti, tra i principali protagonisti dell’architettura sarda dei primi del ‘900 nonché principale allievo di Gaetano Cima. Il progetto di Simonetti prevedeva la nascita di un grande “casamento scolastico” maschile e femminile, il primo del paese che doveva sorgere all’angolo tra via Meloni e via Mameli, negli stessi spazi poi occupati dal Cinema Frau. La scuola non vide mai la luce: «Il perchè non è certo - spiega Grazia Villasanta, presidente dell’associazione di ricerca e ricostruzione storica e genealogica Circhiòla - forse fu per via della guerra o perché lo stabile non disponeva di posti sufficienti a coprire le domande in forte aumento all’epoca. Occorrerà attendere gli anni ’50 per vedere nascere, in via Cagliari, la prima scuola ufficiale di Domusnovas».

Il progetto

Il casamento immaginato da Simonetti era un gioiello in stile neoclassico con visibili approcci al Liberty. Un progetto sul quale verranno svolti approfondimenti e ricerche sempre che saltino fuori ulteriori carte da un archivio, quello domusnovese, ancora interamente cartaceo e privo di inventari. «È un peccato, - dice Grazia Villasanta - è uno scrigno di tesori ma è trascurato e manca il personale». Tra l’altro poi, dal progetto è nato un preciso prospetto del caseggiato realizzato dall’assessorato ai Servizi Tecnologici. «Saranno gli studenti del corso di Stampa 3D tenuto dall’agenzia Insignia - spiega l’assessore Fabrizio Saba - a realizzare come principale esercitazione un modello in scala del progetto». Sulle condizioni dell’archivio storico Saba ammette: «Servirebbe un inventario e digitalizzare tutto, ma mancano le risorse».

