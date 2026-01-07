VaiOnline
Perdasdefogu.
08 gennaio 2026 alle 00:25

Dagli anziani la befana arriva in Harley Davidson 

Epifania solidale a Perdasdefogu. Dolci befane hanno portato sorrisi e calze, in sella alle roboanti Harley Davidson con il gruppo 4 Mori Chapter Sardinia Italy, partiti lunedì da Cagliari per raggiungere in Ogliastra la residenza per anziani Casa Letizia. Hanno sfidato la pioggia e la nebbia per portare dolcissimi doni agli ospiti della struttura. Diciotto bikers, parte dell'unico sodalizio in Sardegna sponsorizzato Harley Davidson, e le vecchiette hanno fatto sentire la loro vicinanza a trenta nonnini con doni, giochi, balli e tante coccole. Una giornata ricca di significato, insieme agli anziani, custodi di memoria e storie di vita e ai loro familiari. Poi la festa con un rinfresco e panettone. Tra gli ospiti anche il 106enne Vittorio Spanu, il foghesino più longevo.

Le befane non sono state le uniche ospiti illustri della giornata, presente anche il primo cittadino Bruno Chillotti a portare i saluti e gli auguri dell'amministrazione comunale. «Un ringraziamento al direttore della struttura che ha permesso questa iniziativa di beneficenza e al sindaco per la presenza e l'accoglienza, e a tutti gli ospiti. È stata una bellissima mattina» hanno detto i soci del gruppo 4 Mori Chapter Sardinia. Questa è stata solo l'ultima delle tante iniziative solidali portate avanti dai bikers che quest'anno hanno voluto rendere omaggio ai nonnini.

