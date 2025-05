Dagli alleati pieno sostegno Ma ora cresce la paura per l’ipotesi di voto anticipato 

Il M5S e gli alleati hanno inondato le caselle di posta elettronica con note a sostegno di Alessandra Todde. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, in maggioranza la preoccupazione è ai massimi livelli. Ieri mattina si sono anche riuniti i capigruppo per fare il punto. Per confrontarsi sul fatto che, è la convinzione diffusa, «la sentenza è persino più severa dell’ordinanza-ingiunzione del collegio di garanzia». E questo non fa ben sperare. Piuttosto, fa prevedere elezioni già nel 2026, ben prima della scadenza naturale della legislatura.

Le dichiarazioni

Tornando alle dichiarazioni, era attesa quella del senatore e coordinatore del M5S Ettore Licheri: «Rimaniamo saldamente al suo fianco, sono certo che da questa vicenda uscirà più forte di prima. E agli esponenti di FdI dico di mettersi comodi perché questo governo regionale durerà ancora a lungo». «Noi andiamo avanti sereni perché convinti delle nostre ragioni e e soprattutto del voto popolare che ha scelto la presidente Todde», dice il capogruppo del M5S in Consiglio, Michele Ciusa, mentre l’assessora Desirè Manca chiede di «tacere a chi ha crocifisso la Sardegna». Orizzonte comune conferma pieno sostegno «alla decisione della governatrice di impugnare la sentenza», Sinistra futura spiega invece che «il nostro lavoro per una Sardegna migliore va avanti per onorare il mandato che gli elettori ci hanno consegnato più di un anno fa», Uniti con Todde ricorda alle opposizioni che «alla presidente non è contestata alcuna malversazione, solo errori di rendicontazione, quindi è pienamente legittimata ad andare avanti alla guida della Regione per cambiare la Sardegna». Avs si augura che «la sentenza di appello modifichi quanto deciso in primo grado, intanto pensiamo sia nostro dovere continuare col massimo impegno a sostegno dell’azione della maggioranza e della Giunta». Tuttavia, puntualizza la capogruppo Maria Laura Orrù, «è innegabile che il Consiglio regionale in qualche modo subisca la vicenda perché lavorare in questa situazione non è semplice». Per il Pd, il capogruppo Roberto Deriu ribadisce «la fiducia del partito alla presidente, la sosteniamo nella sua volontà di fare piena luce su un tema complicato sotto il profilo giuridico, e da accertare ancora rispetto ad alcuni fatti e alla loro conseguenza».

Il Pd

La nota del segretario del Pd e presidente del Consiglio regionale Piero Comandini arriva nel tardo pomeriggio: «La sentenza è solo un primo grado di giudizio che pone la presidente Todde nella condizione di poter far valere le proprie ragioni e la correttezza del suo operato all’interno di un altro grado di giudizio. In attesa che gli organi competenti si esprimano in maniera definitiva, il Consiglio regionale è legittimato a continuare il suo lavoro nel pieno delle sue funzioni». Detto ciò, Comandini sottolinea che sarà sempre rispettato il ruolo dei giudici («attenderemo la conclusione della vicenda giudiziaria lavorando, con sempre maggiore impegno, per il bene della nostra Sardegna»), e che «questa vicenda dimostra come la legge sulla rendicontazione sia ormai obsoleta. Oggi, a 32 anni dalla sua entrata in vigore, con il presidente della Regione eletto a suffragio universale, rischia di compromettere la volontà popolare».

Retroscena

Dunque, la consapevolezza che le cose possano mettersi male è evidente. Pessimismo trapelato anche dal tavolo dei capigruppo di ieri mattina. Tra gli esponenti di maggioranza c’è la convinzione che anche in appello il ricorso sarà respinto, ma anche la speranza che la legislatura possa essere salvata in Cassazione. I meno ottimisti, comunque, restano certi che nel 2026 la Sardegna ritornerà al voto. Un passaggio anche sul ruolo del Consiglio regionale, qualora fosse chiamato a decidere sulla decadenza della presidente e, di conseguenza, sullo scioglimento della stessa Assemblea sarda.

C’è chi ritiene «inimmaginabile» che il Consiglio possa non tenere conto di quanto stabilito in tre gradi di giudizio. Insomma: all’istituzione non resterebbe che prendere atto e proclamare la decadenza. Poi ci sono gli irriducibili secondo i quali il Consiglio può e deve “graziare” la presidente della Regione. (ro. mu.)

