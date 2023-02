Dagli alberi in via Duomo alle zippole, tutte le parole chiave della giostra 

D , le Donne: amazzoni, massaie, mamme, mogli e figlie sono l’anima della giostra. La Domenica, giorno della giostra dei Contadini. La Discesa, che altro non è se non la corsa in via Duomo (altra parola che inizia con la D).

C omponidore, il signore della città per un giorno. Ma anche Candelora, rito religioso durante il quale i gremi nominano ufficialmente i capicorsa. I loro abiti hanno una Camelia (fiore simbolo della giostra viene appuntato sul petto), la Camisa (immacolata camicia in lino), il Cilindro (accessorio spagnolo), su Cojettu (giaccone in pelle che dalle spalle arriva al ginocchio). Poi i protagonisti: Cavalli (puro sangue o anglo arabi sardi, tutti da ammirare) e Cavalieri, i veri “signori” della manifestazione. Infine il Corteo: una splendida e lunghissima macchia che colora la città.

B , il Bando che si grida oggi e martedì alle 10 in piazza Eleonora apre ufficialmente la Sartiglia. Ma anche la Bardatura, che “veste” il cavallo e che di anno in anno diventa sempre più affascinante. Poi la Benedizione del capocorsa che, con in mano sa pippia e maiu, saluta pubblico e città. Infine altri due termini: Brocciu, il portico da dove partono le pariglie, e su Brugu, quartiere dove ha sede il gremio dei Contadini e dove vive buona parte dei cavalieri.

Una guida, dalla A alla Z, per conoscere segreti e curiosità della Sartiglia e del mondo che ruota attorno alla giostra.

A due parole, alberi e autorità. Dei primi la corsa alla stella non ne può fare a meno: gli olmi che reggono il nastro dove si appende la stella fanno parte della storia della giostra. Le autorità invece cambiano con le stagioni ma la “passerella” è un rito irrinunciabile.

E come Eleonora, la giudicessa protagonista della storia di questa città e che sfila da anni (impersonata da ragazze diverse per ogni edizione). Poi le Evoluzioni in via Mazzini, che misurano la destrezza dei terzetti di cavalieri, i più abili propongono figure da brividi (dal “ponte” alla “piramide”).

F , la Facciõa: le maschere dei cavalieri (che in teoria dovrebbero avere un espressione conforme alla tradizioni e non si possono mai togliere nella giostra). Le Figure, sinonimo di evoluzioni in via Mazzini.

G , la Giostra che qui è sinonimo di Sartiglia. E Gremi, le corporazioni che con il trascorrere dei secoli sono diventate custodi delle tradizioni della Sartiglia. Oggi sono due: quello dei Contadini (o di San Giovanni) e quello dei Falegnami (o di San Giuseppe).

I , l’Investitura dei capicorsa nel giorno della Candelora. Ma anche Inviti che i cavalieri organizzano nelle scuderie, che le autorità locali rivolgono ad altre autorità (o amici), che i gremi staccano per le vestizioni.

L , le Lacrime che invadono il viso per una stella presa o per un particolare momento della manifestazione. Ma anche Luciano Loddo: indimenticato presidente della Pro Loco che ha combattuto per tenere viva la Sartiglia negli anni più bui della giostra.

M , le Maschere che nascondono il volto dei cavalieri; Massaie e Massaieddas che hanno il compito di vestire il capocorsa. Il Martedì, giornata di giostra dedicata al gremio dei Falegnami; il Majorali che guida il gremio dei Falegnami. Ancora, la Mantiglia, il velo bianco ricamato che ricopre il capo de su Componidori. Infine il Mostacciolo, dolce tipico che non può mancare nei giorni di Carnevale.

N , il Nastro verde che, teso tra due alberi in via Duomo, regge la stella.

O come Oberaiu, capo del gremio dei Contadini.

P , tante le parole “sartigliesche” che iniziano con la lettera P. Le Pariglie, evoluzioni acrobatiche dei cavalieri in via Mazzini (composte dal Pesadori, il sartigliante che fa le acrobazie, e dal Punteddu, centrale che regge i compagni). Su Componidori saluta la folla con sa Pippia e maiu (mazzo di viole e mammole con lo stelo di pervinca legato con un panno verde); ogni cavaliere ha il suo Pettorale (il numero che lo contraddistingue); la Priorissa è la moglie dei presidenti dei gremi. E infine Peppetto Pau, figura di primo piano della storia recente di Oristano a cui è dedicato il museo, e cantore inimitabile della giostra.

R , sa Remada è uno dei momenti topici della giostra: su Componidori si corica letteralmente sulla groppa del cavallo e con sa pippia e maiu “benedice” il cielo (la maestria sta nel fare questa evoluzione sino alla curva di San Francesco). E le Rosette, coccarde che abbelliscono le bardature dei cavalli e che diventano preziosi regali a fine manifestazione.

S , come Sartiglia, ovviamente. Ma anche come Sabbia che evita che i cavalli scivolino durante la corsa; Spada, che su Componidori incrocia con quella de su Segundu e che poi consegna ai cavalieri per tentare la sorte. E dopo la spada, su Stoccu, lancia in legno che impugnano il capocorsa e il suo aiutante per cercare di infilzare la Stella (trofeo prezioso della giostra) e che chiude la corsa in via Duomo. E infine la Svestizione, ultimo atto con il quale il capocorsa ridiventa un “normale” cavaliere.

T , Tamburini e Trombettieri sono gli autori della colonna sonora della giostra. Su Terzu è il secondo aiutante de su Componidori. Infine da anni fanno parte del percorso le Tribune e le Transenne.

V , intanto la Vestizione, rito che trasforma un cavaliere in Componidori. E poi la Vernaccia, perché senza non può essere Carnevale.

Z , un buon bicchiere di vernaccia deve essere accompagnato da un giro di Zippola, la lunga frittella di semola.

