Gli eventi.
24 ottobre 2025 alle 00:38

Dagli 883 a Zucchero, quando sotto il palco  c'erano 100mila persone 

L’ultimo artista di richiamo è stato Marco Mengoni, nel 2023, alla Fiera per motivi di sicurezza. Ma per molti fu “un flop”, visto il numero di partecipanti (meno di 30mila persone) e più di un milione di euro spesi. L’anno prima invece il Capodanno era stato un successo con Blanco: era l’artista italiano maggiormente in voga nel 2022: il vincitore di Sanremo di quell’anno portò in piazza più di 40mila persone. Un successo abbastanza atteso, sia per la portata dell’artista (molto apprezzato dai giovani), sia perché quello era il primo vero Capodanno senza limitazioni dopo il Covid.

Ma a inaugurare la stagione del Capodanno in piazza a Cagliari è stato nel 1999 l’ex sindaco Mariano Delogu che organizzò la festa dell’ultimo dell’anno con gli 883 di Max Pezzali: nel Largo e in via Roma arrivarono centoventimila persone. L’anno dopo furono i Lunapop di Cesare Cremonini a portare in piazza centomila persone, quindi nel 2001 altre centoventimila persone con Zucchero. Nel 2003 altre ottantamila persone con Giorgia, nel 2009 nuovamente centomila per Claudio Baglioni. I detrattori del Capodanno diffuso diranno: se c’è un artista di richiamo, le persone arrivano. Ma quanto costa? ( ma. mad. )

