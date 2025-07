Daga precisa: «Mediocre è certa politica» 

Giovedì, nell’assemblea di Sinistra Futura, si è acceso il dibattito sul mancato conferimento dell’assessorato a Gianni Cossu, decisione osteggiata dal consigliere eletto Angelo Cosa. Un caso che ha alimentato discussioni. Nell’incontro è stato Tore Daga, ex assessore, oggi compagno di Irene Melis, eletta nella lista Pd-Riformisti, ad affermare che Cossu sarebbe stato un valore aggiunto a «una Giunta mediocre». Dichiarazioni che hanno fatto discutere. Ora, Daga precisa il suo pensiero. «Francamente - dice - non sono in grado di dare giudizi di valore sulla Giunta, in quanto sono persone che devono ancora iniziare il loro lungo cammino di amministratori, pertanto i giudizi verranno espressi alla fine». Nel chiarimento distingue nettamente tra persone e contesto politico: «La mediocrità risiede non nelle persone scelte a fare gli assessori, le quali sicuramente sapranno distinguersi per capacità e competenza, bensì la modestia di una certa politica, alberga nelle dinamiche ormai logore di alcuni ambienti del sistema politico e nel costume di comportamenti che hanno stancato tutti e che offendono quanti credono nella politica seria, nell’impegno e nel lavoro». Parole chiare sul bersaglio delle critiche: non la Giunta in sé, ma il modo in cui certe decisioni politiche vengono prese.

