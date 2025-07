Daga difenderà ancora i pali del Monastir 

Daga resta al Monastir, tante conferme alla Nuorese e Brondani va all’Atletico Uri. Sono le ultime novità del calcio mercato sardo. In Serie D il neopromosso Monastir andrà avanti col portiere Riccardo Daga, classe 2000: considerato il miglior estremo difensore dello scorso campionato di Eccellenza, è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari e vanta oltre 50 presenze nei professionisti avendo militato in Serie C con Arezzo, Messina e Viterbese.

In Eccellenza la Nuorese ha annunciato le prime importanti conferme: si tratta del capitano e fantasista Fabio Cocco e dell’esterno Alessandro Cadau. Colpo in difesa per l’Atletico Uri, che ha tesserato il brasiliano Igor Brondani, 40 anni, già protagonista in Sardegna con Castiadas e Arbus.

Il San Giorgio Perfugas - che attende l’ufficialità del ripescaggio in Promozione dopo il successo nei playoff di Prima categoria - ha ingaggiato l’esterno difensivo Edoardo Casu (classe 1998). L’Arbus ha chiuso l’accordo con il centrocampista Mirko Soddu mentre il Pattada ha annunciato il nuovo allenatore: sarà Gian Mario Manca, ex tecnico di Buddusò, Mores, Bultei e Frassati. Sarà affiancato dal preparatore dei portieri Piero Solinas. In Seconda categoria oggi il Sinnai potrebbe accordarsi con il tecnico Nicola Di Martino. Il La Pineta corteggia il difensore Giovanni Montis.

