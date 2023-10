Dada, Zoe e Dorothy: storie dal rifugio 

Dada è una piccolina (foto in basso a destra) dal carattere dolcissimo: è affettuosa e molto tranquilla e vive in un rifugio del Medio Campidano. Per adottarla si può chiamare il numero 3486995817. Nella foto accanto (in basso a sinistra) c’è un cagnolino di tre anni che purtroppo vive alla catena. Pesa otto chili ed è molto buono. Informazioni al 3298277492. In alto a sinistra c’è Dorothy, una cucciola di cinque mesi che è già pronta per essere adottata. Per avere tutti i dettagli si può contattare il 3939084889. Infine c’è Zoe, la splendida simil labrador nella foto in alto a destra: ha otto mesi, il prossimo mese verrà sterilizzata e pesa 21 Kg. Va d’accordo con tutti i cani, è molto buona e le piace viaggiare in macchina. Per informazioni telefonare o scrivere al 3938117586.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

