Dacci il nostro pane, ma quello giusto  

La cucina italiana: se ne parla tanto ultimamente. Il made in Italy passa anche per la tavola, soprattutto per la tavola. E ieri si è celebrata in tutta l’Italia proprio lei, la ristorazione, con una prima giornata dedicata al settore a tutto tondo, promossa dalla Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), con i patrocini dei ministeri delle Imprese, degli Esteri, dell’Agricoltura e del Turismo. «Oggi celebriamo il lavoro del nostro settore, un grande giorno di festa che solo nell’Isola conta 22mila operatori», ha spiegato il presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna, Emanuele Frongia: «Siamo l’attaccante principe del turismo. Per questo ci devono essere delle azioni che agevolino il mondo della ristorazione. Formazione e professionalizzazione sono i punti cardine. Dobbiamo ricevere i contributi giusti per poterci permettere di tenere i nostri operatori anche nei mesi di spalla, e non solo durante la stagione turistica».

Centralità del cibo

Cinquemila sono le attività di pubblico esercizio, che hanno aderito all’iniziativa nel Paese. Cinquecento invece i ristoratori all’estero. Anche Cagliari ha risposto all’appello con un convegno che si è svolto negli spazi dell’Exma in via San Lucifero. Tra i relatori diverse figure di spicco del settore: Gianfranco Porta, panificatore (presidente Comitato promotore Pane Coccoi Dop), Tony Porseo dell’associazione cuochi Sud Sardegna, Marco Casto di Crea UniCa (Università di Cagliari), Aldo Cursano, vicepresidente nazionale Fipe, e Alessandra Guigoni, antropologa culturale e giornalista. A moderare Giuseppe Carrus, ristoratore e giornalista del Gambero Rosso.

«La Giornata della Ristorazione nasce come un invito alla memoria perché il suo obiettivo è ricordare la centralità del settore per il Paese in termini sia economici sia socio-culturali sia valoriali», ha dichiarato ancora Frongia. «Tuttavia, di concerto con le istituzioni e l’intera filiera, vogliamo farne un’occasione ricorrente per pensare e ripensare a nuovi modelli più sostenibili». E la sostenibilità passa anche per una gestione di impresa più razionale. «Dobbiamo dare alle persone strumenti per vivere un’esperienza. Noi il racconto del cibo che vendiamo non lo sappiamo fare, ma dobbiamo imparare: e per avere formazione la Regione Sardegna ci deve aiutare», ha sottolineato il presidente.

Dello stesso avviso Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna: «Questo evento dovrebbe essere inquadrato come il voler restituire valore a quelle professioni legate alla ristorazione. Non può essere un impiego di ripiego», ha detto in chiusura dei lavori.