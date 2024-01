Da Vlahovic a Yildiz: ora la Juventus fa paura 

Torino. Fino a qualche settimana fa non subiva gol ma faticava a farne, nel 2024 è una Juventus tutta nuova. La squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a mantenere i suoi punti di forza, con la fase difensiva che resta l'eccellenza dei bianconeri come avvenuto nella prima parte di stagione, e ha anche migliorato i propri difetti, con la media realizzativa che si è alzata notevolmente dall’inizio dell’anno.

Senza freni

Al di là dell'exploit in Coppa Italia, con il totale di 10-1 nelle sfide contro Salernitana e Frosinone, anche in campionato Danilo e compagni hanno cominciato a segnare con regolarità con cinque marcature tra la trasferta all'Arechi e il tris rifilato al Sassuolo. E finalmente sono stati ritrovati tutti i suoi attaccanti: Vlahovic sta recuperando la brillantezza dei tempi migliori, Chiesa ha smaltito i fastidi fisici e Milik è comunque a quota cinque con poco più di 650 minuti in campo. In più, il tecnico ha trovato in Yildiz una sorta di baby fenomeno, il quale continua a mostrare miglioramenti tecnici, tattici e soprattutto mentali ad ogni partita giocata. Così la Juve è tornata davvero a far paura all'Inter. «Quando c'è uno davanti, c'è chi insegue: i ladri scappano, le guardie rincorrono», la frase di Allegri che ha scatenato applausi e polemiche nel post-Sassuolo. E adesso i bianconeri potrebbero anche mettere la freccia, seppur con un asterisco: i nerazzurri salteranno il prossimo turno perché impegnati in Supercoppa Italiana in Arabia, alla Juventus basterà espugnare Lecce per balzare temporaneamente in vetta con un punto di vantaggio.

