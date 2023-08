Da Villanova alla Marina, un’invasione di blatte 

Via Baylle, le dieci di sera circa. Una donna urla e scappa da un tavolino di un ristorante: ha una blatta sul piede. Sono loro le signore della notte: Le blatte che stanno uscendo dai tombini per non soffocare in questi giorni di caldo torrido e cappa di umidità arrivano in molte zone della città. Impossibile non vederle in giro a Villanova o alla Marina: in via San Domenico, in via Baylle, in via Sardegna in via Torino. Sono ovunque.

Lamentele

«È un'invasione anche quest'anno», protestano i ristoratori di Marina e Villanova. «Bisognava sterminare le uova mesi fa. Ora le blatte sono tantissime», aggiungono. I numerosi tavolini e sedie posizionati su strade e marciapiedi stanno diventano una tavola apparecchiata anche per questi insetti. Alcuni ristoratori si arrangiano e spargono polvere insetticida all’esterno dei locali ma le blatte sono insetti volanti: i locali al chiuso riescono a far fronte al problema, quelli con tavoli all’esterno, evidentemente, hanno maggiore difficoltà.

Gli interventi

La Proservice, la società della Città metropolitana che si occupa degli interventi di deratizzazione e trattamento blatte in tutta l’area metropolitana, va avanti per tutta con un programma di interventi anche per i mesi di agosto e settembre. Oggi, in città, è previsto il trattamento di derattizzazione nelle vie Calabria, Monfalcone, Timavo, Mainas, in corrispondenza delle pertinenze pubbliche.

