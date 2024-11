Da viale Diaz a via Roma, la dura vita dei senzatetto che dormono per strada 

Un cartone di pizza come scendiletto, la scatola vuota di un forno a microonde riadattata a comodino. Spicca un tavolinetto d’epoca. Elegante, sì, ma del tutto fuori luogo. È ricoperto di bustine di zucchero, cicche e avanzi di cibo. C’è anche un calendario aperto e il mese indicato è quello giusto: novembre.

Le brande sono due, arrugginite, in compenso non mancano coperte e trapunte. Un bidone pieno d'acqua, due bacinelle, uno stendino senza mollette, una scopa, carta igienica, piatti e bicchieri di carta sparsi dappertutto rappresentano il totale delle suppellettili. Una vetrata e due colonne di cemento sono le “pareti domestiche”, mentre sei fioriere disposte a semicerchio delimitano l'area del doppio giaciglio di fortuna. Accade in viale Diaz, ai piedi della sede di Abbanoa. Ma chi ci vive?

Per strada da un anno

Sono le 9,30 e in “casa” non c'è nessuno. Dopo due ore, ecco comparire uno dei due inquilini. Nessuna traccia dell’altro. La presenza dell’intruso non è gradita, si percepisce subito. Tuttavia bastano pochi secondi per superare la diffidenza. L’uomo, infatti, si rasserena e comincia a raccontarsi. Ma senza troppi dettagli e niente foto. Nemmeno di spalle. «È un anno che vivo per strada», rivela, «in viale Diaz ci sono da un mese, in precedenza vivevo in Castello, in uno sterrato di via dei Genovesi, prima ancora a Bonaria, sotto un albero». Dice di avere 58 anni, anche se ne dimostra molti di più, di essere originario di Sant'Avendrace e di aver lavorato per anni come “autista di furgone”. «Prima di finire così vivevo a Sant'Elia, in una vera casa, poi me l'hanno portata via». Chi e come non è dato saperlo. «Dopodiché non sono stato bene e questo è il risultato».

Una pizza in dono

«Non sono sposato, non ho figli», riferisce, «mi sono rimasti un fratello e una sorella. Ma non li sento più. Ho una pensione di invalidità, ma chiedo anche l'elemosina». La sensibilità dei cagliaritani non si è fatta attendere. «Mi aiutano in tanti, mi portano cibo e coperte. Ogni tanto anche la pizza. La Caritas passa spesso, mi hanno promesso un posto in dormitorio. Non vedo l'ora». Non così il suo “coinquilino”. «So solo che è un ragazzo di La Palma, abbiamo la stessa età, cosa gli sia capitato non me lo ha voluto dire. Lui non vuole saperne di andare in dormitorio, continuerà a stare per strada». La presenza dei due senzatetto è stata segnalata da diversi residenti preoccupati. Sul caso anche una lettera-appello al Comune a firma dell’ex consigliere Marcello Polastri, che auspica «una sistemazione decorosa per quanti in città vivono attualmente all’addiaccio». E sono sempre di più, purtroppo.

Sul tetto dell'edicola

Un altro caso di disperazione, l'ennesimo, si registra nella centrale via Roma. I clochard che stazionano sotto i portici sono una decina e uno di loro, forse per sentirsi più al sicuro, ha scelto di realizzare il proprio giaciglio di fortuna sopra l’edicola dismessa all’angolo con via Sassari. Si tratterebbe di un trentenne straniero con disturbi psichici. «Ogni notte si arrampica e dorme là, lui preferisce così», assicura uno dei componenti del gruppo, «noialtri, invece, ci sistemiamo a terra, come sempre». Il tutto a pochi passi dall’ingresso del Municipio.

