Da via Mereu a piazza Crispi scorre un fiume d’acqua 

Una grossa perdita d’acqua in via Antonio Mereu si aggiunge a quelle di via Biasi, piazza Crispi e viale Costituzione. Abbanoa ha effettuato i sopralluoghi e conta di poter rimediare quanto prima mentre i residenti continuano a segnalare i disagi.

Abbanoa sarà impegnata nei lavori per i collegamenti delle nuove reti idriche, martedì dalle 8 alle 13 in via Einaudi. Interessate le vie Einaudi e Toscana, dove i cantieri sono avviati, e le vie Angioy, Campidano, Ubisti inferiore, Di Vittorio, Buozzi, Udine, Asinara, piazza Monte Gurtei e piazza Marmilla. Dalle 8 alle 13 sarà necessario sospendere la fornitura idrica alle utenze servite dal serbatoio di Biscollai. (g. pit.)

