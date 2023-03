I liquami scorrono per via Repubblica, davanti ai clienti di una pasticceria e di un negozio di generi alimentari, ai calciatori del Lanusei che vanno a mangiare in mensa, a tanti cittadini costretti ad assistere a uno spettacolo indecoroso e respirare miasmi che mal si conciliano con la gastronomia. Abbanoa, nonostante le segnalazioni ripetute, non interviene.