Da Venezia a Piscinas con Salazar 

Venezia, 1575. Mentre imperversa una terribile ondata di peste, all’indomani della battaglia di Lepanto, il dottor Joaquin Salazar si occupa dei pazienti raccolti nel Lazzaretto. A casa c'è sua moglie Marianna Dolfin. La coppia è arrivata da poco nella città più bella, quella del cuore; ma la gioia è stata breve, trasformandosi in un incubo. Un giorno, la donna mostra i segni del contagio. Vengono a prenderla, non può stare là. E pazienza per le suppliche del marito, che è un medico e si trova di fronte a un dilemma morale enorme: seguire i principi professionali e della legge o provare a difendere i valori dell'animo, dilaniato dalle emozioni? Dalla creatività di Stefano Obino nasce “Salazar. Il silenzio della peste”, una graphic novel pubblicata da Camena edizioni, ambientata tra Venezia e la Sardegna, secondo volume della serie iniziata due anni fa.

L’autore

Nato nel 1973 a Oristano e laureato in Lettere moderne, l’autore si dedica al mondo della comunicazione nelle sue varie declinazioni. È grafico, illustratore, web designer, pittore, fotografo, autore di fumetti e docente all'Accademia d'arte di Cagliari. L'ispirazione profonda impreziosisce la ricerca della verosimiglianza: i disegni prendono forma grazie alla tecnica dell'acquerello, che rende concreta e vivida l'atmosfera della Serenissima, in ginocchio per la paura e la disperazione. Le potenzialità del tratto e del colore animano le tavole, spesso a sfondo marinaro, in cui la cura dei dettagli regala espressività ai volti e realismo ad ambienti e oggetti. «Ho dipinto e disegnato a Venezia», spiega Obino, «per farle raccontare da vera protagonista la sua storia millenaria». I testi, in cui l'italiano si alterna al veneziano, sempre tradotto nelle note a piè di pagina, sono il frutto di studio e di ricerca, per una narrazione condotta su più livelli cronologici. Quello del sedicesimo secolo, a Venezia, per lo spaccato storico sull'epidemia, e quello più recente, nella Sardegna di due secoli dopo, quando Bartolomeo Salazar, protagonista del primo volume della serie e discendente di Joaquin, medico anche lui ma impegnato a Cagliari nell’ondata di colera del 1816, indossava la divisa da medico della peste, con tanto di maschera col becco aguzzo. C’è un ulteriore salto in avanti, perché quegli indumenti, conservati in un armadio, spaventano la nipotina Camilla, curiosa di conoscere le vicissitudini del nonno e di tornare indietro fino a ricordare le imprese dell'antenato protagonista degli episodi veneziani. “I fatti raccontati”, spiega ancora Obino, “ricalcano gli avvenimenti realmente accaduti tra il 1575 e il 1577, con alcune licenze poetiche che mi hanno permesso di realizzare un abito di mistero e romanticismo».

Legami

Il Lazzaretto vecchio e quello nuovo, i malati ammassati sulle barche, i fuochi purificatori a base di ginepro. Dalla distruzione alla rinascita, passando per le preghiere espresse nella costruzione della Chiesa del Redentore, avviata dal Senato veneziano quando la situazione sembrava disperata. Da Venezia a Piscinas, nei giardini di Villa Salazar, costruita dall'architetto Giorgio Asproni e conosciuta anche come Villino Bice, in quel territorio che alla fine dell'800 fu assegnato alla famiglia sardo-spagnola di Pietro Salazar di Iglesias, Camilla ascolta con attenzione il racconto, confortata dall'idea di intravedere il lieto fine in una storia che sembra ripetersi nei secoli: l'alternanza di vita e morte, di gioia e dolore, e, contestualmente, il persistere della certezza che solo l'amore ha la forza di porsi al di sopra delle vicende umane.

