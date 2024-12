Da venerdì sera “Lo Schiaccianoci” a Sassari e Cagliari 

La Scala ci ha inaugurato per la seconda volta in 3 anni la stagione del balletto, e a ragione, visto che è stato accolto da 9 minuti di applausi. Perché non sembra oramai essere più Natale e Capodanno senza “Lo Schiaccianoci” di Cajkosvkij, che da metà dicembre alla Befana invade tutti i teatri italiani con la sua grazia e i suoi colori, come una vera festa contagiosa in cui tutti tornano bambini.

In Sardegna l’appuntamento è doppio: a Sassari e a Cagliari. Trasformandosi in una moderna fiaba sulle punte nella versione del Balletto di Roma: Marisol Castellanos (seconda classificata e vincitrice del Circuito Danza, nonché del Premio della Critica nel talent show “Amici di Maria De Filippi” 2023) interpreta il ruolo di Clara nell'intrigante rilettura del celebre balletto, ispirato a un racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, in cartellone venerdì 27 dicembre alle 20.30 al Comunale di Sassari e poi – con un triplice appuntamento – sabato 28 alle 17 e alle 20.30 e domenica 29 alle 16.30 al Massimo di Cagliari, sotto le insegne della Stagione 2024-2025 de La Grande Danza firmata CeDAC Sardegna.

