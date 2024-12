Da veglie e sit-in è nato un movimento di popolo 

A Selargius da ieri sera (e fino a domani) è in corso la veglia contro il grande tubo del Tyrrhenian Link, ormai un demone per centinaia di attivisti nel Campidano. A Saccargia, venerdì scorso, dopo il flash mob per la Pratobello 24, c’era stata una cena condivisa. Come a Cagliari, da tutti i partecipanti ai recenti presìdi sotto il Consiglio regionale. In passato, in occasione di raduni e manifestazioni contro l’assalto eolico e fotovoltaico, momenti di confronto conviviale c’erano stati anche a Orgosolo e nel Sarcidano.

In Sardegna la battaglia non accenna a spegnersi. Anzi, lo sforzo di difendere il territorio dalle scorribande delle multinazionali, tra notti insonni e momenti di studio, sta pian piano portando alla nascita di un movimento di popolo spontaneo, incontrollato e incontrollabile.

Chi conosce dall’interno i comitati e i coordinamenti di quella che, in pochi mesi, è diventata una Rete, sa che i principi che accomunano gli attivisti sono principalmente quelli del pacifismo e del valore dell’ambiente. L’anima sardo-indipendentista è predominante, ma 211mila firme ai banchetti, quest’estate per la Pratobello 24, non sono arrivate solo da quel mondo. Insomma, c’è tutta la Sardegna in questa Rete che spaventa la politica ufficiale che, nel giorno dell’approvazione della legge sulle aree idonee, ammette l’esistenza di una frattura sociale.

Attorno alla Pratobello, il 15 giugno a Saccargia, è nato un movimento di popolo capace di mobilitarsi nel nome di Madre Terra . In Sardegna – e non solo – non è un fenomeno da sottovalutare. (lo. pi.)

