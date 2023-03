«Da valutare l’impatto sulla viabilità» 

Poche regole per ridisegnare via Roma. Con il centro, che diventerà un grande parco urbano lineare, anche la città che cambia. La chiave giusta, dicono gli ingegneri urbanisti, è pensare al futuro guardando al presente. Sembra un ossimoro, e forse lo è. Ma tradotto: significa che le scelte che si prendono oggi non solo devono avere respiro nel lungo periodo ma anche in quello stretto e attuale. Così, le città devono adattarsi a condizioni diverse e bisogna renderle più vivibili. E Cagliari non fa eccezione. Ecco che di fronte al progetto del nuovo waterfront, con il quale il Comune di Cagliari avvicina la città al mare, gli urbanisti spiegano che, per esempio, «un parco urbano lineare è certamente un fatto positivo per la città ma va considerato come un intervento marginale rispetto a un disegno più grande», spiega Corrado Zoppi, docente di docente di Tecnica e pianificazione urbanistica all’università di Cagliari. Il concetto lo ribadisce Federico Miscali, presidente dell’ordine degli Ingegneri di Cagliari: «È positivo che l’amministrazione introduca delle superficie permeabili, tanto verde e la volontà di riordinare il traffico in via Roma», con la famosa trincea.

Gli interventi

Migliore qualità dell'aria, un rapporto diverso con la natura, architettura sostenibile, creazione di spazi verdi connessi, mobilità dolce (pensando anche alla metropolitana): su questi pilastri poggia il cambiamento di città. E la piantumazione di alberi, oltre 200 quelli che saranno piantati in via Roma, non è certo solo una scelta estetica. «Un parco urbano è certamente qualcosa che ha un impatto positivo sulla città», spiega il professor Zoppi. «E bene anche la riqualificazione di viale Trieste, rappresenta un intervento importante non più rinviabile». Detto questo, però, «il progetto non risolve uno dei nodi principali di via Roma: ovvero la viabilità. Nel senso che», spiega ancora il docente universitario, «una infrastruttura se non è legata alla soluzione complessiva del problema, migliora le cose ma non risolve il nodo». Al netto di questo, «l’intervento è assolutamente migliorativo e per questo siamo certamente sulla strada giusta, ma dobbiamo considerarlo come un primo passo».

I dettagli

La continuità tra la città a il mare, il quartiere Marina e il porto, è al centro della trasformazione urbanistica in atto. «Il progetto può garantire questo aspetto», spiega l’ingegner Miscali. «L’obiettivo è la connessione diretta che segue il concetto espresso con l’ abbattimento del muro dell’autorità portuale. Semmai», spiega ancora Miscali, «resta da capire come questo verde», gli oltre 200 alberi in più che “nasceranno” in via Roma, «non rappresenti una barriera». Altrimenti tanto vale. «Su questo si può aprire un ragionamento ma bisogna aspettare di conoscere i dettagli progettuali, la quantità e la dimensione degli alberi indicati nel master plan generale. Sembra», ma oggi è soprattutto una precauzione più che una preoccupazione, «che quasi si possa perdere la vista delle palazzate di via Roma per chi chi arriva dal mare». Rimane, invece, già da adesso «un apprezzamento per quanto si fa nelle infrastrutture di attraversamenti del traffico», dice ancora il presidente dell’ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari. Che poi conclude: «C’è una direttrice, con la trincea: capiremo in che modo viene risolto l’attraversamento verso il lato mare». ( ma. mad. )