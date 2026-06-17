Da valutare il futuro dei Primavera 

Il nuovo Cagliari si prepara a essere ancora una volta tra i club maggiormente intenzionati a dare minuti ai famosi “Under 21”. Con Pisacane in panchina. E probabilmente, pochi ragazzi dall’ultima Primavera. Chiamati al salto i due attaccanti principali, Yael Trepy e Paul Mendy: entrambi saranno presenti alla partenza del ritiro. Da capire se, al via della nuova Serie A, verranno confermati tutti e due. Il senegalese sembra aver conquistato la fiducia di Pisacane nelle rotazioni di un attacco ancora in costruzione, mentre il francese, contratto fino al 2030, piace anche in Serie B. Le prossime settimane daranno prospettive più nitide.

Sembra più definito il futuro del centrale Andrea Cogoni, che dopo 98 presenze in Primavera 1 ha alte percentuali di andare in prestito. L’approccio al calcio dei grandi, dopo 10 anni nel Cagliari, potrebbe passare dalla Serie C. Lasceranno la Sardegna Ivan Sulev e Matteo Marini, Alessandro Russo e Antoni Franke. Inizierà con Fabio Pisacane l’altro capitano dell’ultima versione di Under 20, Nicola Grandu. Il laterale di Martis avrà la possibilità di alzare la mano per una zona di campo in cui dopo Palestra potrebbe lasciare anche Zappa. Poi si vedrà. Il calciomercato inizia a scaldarsi anche per i giovani rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA