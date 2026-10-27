Da Valerio Mieli a Giusy Ferreri Il viaggio? Una metafora di vita 

Il "Festival Internazionale dellaLetteratura di Viaggio” accende i riflettori su storie e personeche aiutano a interpretare la realtà contemporanea. Da domani la Manifattura a Cagliari ospita tre giorni di incontricon alcuni dei protagonisti della cultura, giornalismo e spettacolo: Moni Ovadia, Domenico Iannacone, Serena Bortone,Giusy Ferreri, Rokia, ancora La Pola, Beppe Convertini, ValerioMieli. Tra incontri con autori, presentazioni di libri, monologhi espettacoli e il tango da Premio Oscar di Gustavo Gini Ensemble, il Festival è l'occasione per incrociare linguaggi diversi edove il viaggio diventa una chiave per leggere il mondo,attraverso la narrativa, il giornalismo, la cultura popolare e le esperienze personali.

RIPRODUZIONE RISERVATA