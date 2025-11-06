Da Valentino Mannias  ai giovani detenuti, in scena i nuovi linguaggi 

Dall’attore del momento, Valentino Mannias protagonista della serie “Il Mostro”, ai giovani detenuti del carcere di Quartucciu: è un caleidoscopio di azioni sceniche la IX edizione di Transistor - Nuove generazioni, il festival del Cada Die Teatro dedicato ai giovani e ai nuovi linguaggi, per la direzione artistica di Mauro Mou, che sino a domenica animerà La Vetreria di Pirri, con una tappa nell’Istituto penale minorile.

Oggi

Si parte stasera proprio dal carcere, dove , alle 15.30, arriva “Geografie dell’invisibile”: qui alterneranno performance, interventi teatrali, musicali, poetici, con Eleonora Usala (Bad Blues duo), Lorenzo Cadeddu, Lara Farci, Karim, Lo Slè, Valentino Mannias, Agata Mou, Maria Mou, Riccardo Murgia (associazione Ideas), Francesca Pani, Daniele Podda, Torki, Willy Valanga, Valucre, Luvi, Andrea Piras (Solid Music), Sir Joemario. Nell’Istituto “Geografie dell’invisibile” diventerà un’esperienza condivisa, in cui i giovani detenuti saranno protagonisti con il loro contributo artistico, sia in ambito teatrale che musicale.

Sabato

Domani, alle 10.30, alla Vetreria si terrà la presentazione del libro “Libere, il nostro no ai matrimoni forzati” di Martina Castigliani, con Tiziana Dal Pra, attivista e fondatrice dell’associazione Trama di Terre, e Somayeh Haghnegahdar, iraniana, anch’essa attivista e documentarista. Nel corso dell’incontro l’intervento scenico con Agata Mou, attrice dei Cuori di Panna Smontata della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria, dopo Dal Pra dialogherà con Haghnegahdar. Alle 17 la proiezione del docufilm “Sonita” (2015) e a seguire Haghnegahdar, che ha realizzato il pre-montaggio in Iran, si confronterà con il rapper Willy Valanga. Il film racconta la storia vera di Sonita Alizadeh, una ragazza afghana di 18 anni che sogna di diventare rapper e la regista Rokhsareh Ghaem Maghami la segue nel suo percorso. Alle 19 “Geografie dell’invisibile” si accende con performance, interventi teatrali, musica, poesie, ispirate all’invisibile, con Lorenzo Cadeddu, Claudio Saba Young, Alex De Magistris, Karim, Maria Mou, Francesca Pani Daniele Podda . Alle 20.30 La Vetreria si apre ai conecrti con Valucre, Luvi!, Lo Slè e Sir Joemario, alcune tra le realtà emergenti della musica indipendente italiana.

Gran finale

Domenica sarà la giornata conclusiva di Transistor 2025. Alla Vetreria, alle 10, si parte con “Hamlet digital ghost – Ai, creatività e arti performative per nativi digitali”: un laboratorio curato da Renzo Francabandera, artista e giornalista critico d’arte e teatro, in cui si indagherà su come l'intelligenza artificiale possa diventare uno strumento di riscrittura creativa e di riflessione linguistica. Nel pomeriggio, alle 17, Bad Blues Duo (Eleonora Usala, voce, e Federico Valenti, chitarra), Lorenzo Cadeddu, Alex De Magistris, Maria Mou, Francesca Pani, Riccardo Murgia dell'associazione Ideas, e Agata Mou. La serata, e il festival, terminerà con l’attesa piéce teatrale, alle 19, “Hamlet in purple” una riscrittura scenica di Amleto firmata e interpretata da Valentino Mannias, che cura traduzione, regia e drammaturgia, con le musiche originali e sound design di Luca Spanu e le creature di Is Mascareddas. Un attore nel suo camerino fa memoria della tragedia shakespeariana. Dopo il «chi è di scena», però, accade qualcosa di strano: luci, rumori, marionette e burattini sembrano gradualmente prendere vita come sotto l’influsso di uno spettro. A chiudere, alle 20.30, il Dj set di Pille, ovvero Daniele Pilleri. (red. cult.)

