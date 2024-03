Da Uto Ughi a Francesco Demuro il de Carolis punta alla Fondazione 

Dentro il classico ma fuori dalla routine di un linguaggio e rappresentazioni ormai datate. La lirica in piazza d’Italia dove approda “Otello” di Verdi. Una prima mondiale di un’opera contemporanea: “Falso tradimento” di Marco Tutino. La Fondazione multinazionale Siaa (Sic itur ad astra) che sceglie Sassari per i giovani talenti europei. Sta stretta la definizione di teatro di tradizione all'ente Marialisa de Carolis che infatti vuole diventare Fondazione e riferimento per le opere contemporanee. Intanto attira star come il violinista Uto Ughi, il tenore georgiano Otar Jorikia, il regista argentino Hugo de Ana, il direttore d'orchestra Umberto Benedetti Michelangeli, nipote del leggendario pianista Arturo. C'è poi grande attesa per il ritorno del tenore Francesco Demuro, e per due conterranei avviati verso una fulgida carriera: il direttore d'orchestra Leonardo Sini e il tenore Matteo Desole.

Le opere

Sono 5. Si parte il 28 e 30 giugno al Comunale di Sassari con “Falso tradimento”, versione italiana di una composizione che Marco Tutino scrisse nel centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, su commissione tedesca, per ricordare l'ammutinamento dei marinai di Kiel, determinante per le sorti del conflitto. La regia è affidata a de Ana, mentre a dirigere l'orchestra dell'ente sassarese sarà Beatrice Venezi, che la platea di Cagliari ha appena applaudito nella “Tosca” di Puccini. Il 12 luglio ritorna l'opera in piazza d'Italia, tenuta l'estate scorsa a battesimo dai “Pagliacci” di Leoncavallo. Questa volta c'è la più impegnatia “Otello” di Verdi, che Alberto Gazale, direttore artistico del de Carolis e in questo caso anche regista, modellerà sugli spazi del salotto buono cittadino con soluzioni che avvicinino alla lirica anche chi non la segue abitualmente. Nella “Tosca” di Puccini (1, 3 e 5 novembre) le scene sono del pittore pugliese Giovanni Gasparro, uno dei maggiori esponenti dell'arte sacra contemporanea che Vittorio Sgarbi ha addirittura definito “un caravaggesco contemporaneo”. Il portotorrese Demuro è protagonista nel “Werther” di Massenet (29 novembre e primo dicembre) che lo vede tornare nella città che lo ha lanciato. Allestimento fatto in casa per “La Boheme” di Puccini il 18, 20 e 22 dicembre. «A dimostrazione della qualità dei nostri artisti e maestranze», ha sottolineato Gazale.

La sinfonica

Uto Ughi è di scena il 24 aprile con un programma dedicato a Mozart e al piemontese Viotti, molto noto in Europa tra fine del Settecento e primi dell'Ottocento. Massimo Quarta dirige l'ìorchestra del de Carolis il 4 maggio nel concerto su Cajkovskij. Umberto Benedetti Michelangeli impugna la bacchetta l'11 maggio per un programma basato su Mozart e Beethoven che godrà anche del talento pianistico di Leonora Armellini. Infine, riflettori su Daniele Agiman e gli artisti della Fondazione Siaa: sono protagonisti il 19 ottobre.

