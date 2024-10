Da una piazza del paese alla serie B: il volo della San Sebastiano Ussana 

Una chiacchierata in una delle piazze del paese. È nato così il movimento di calcio a 5 a Ussana. «Esisteva già la San Sebastiano, per il calcio a 11», ricorda Mario Puddu, uno dei fondatori della “costola” del futsal nella società, «e grazie all'allora storico e indimenticabile presidente Franco Carruale, venuto a mancare nel 2016, abbiamo iniziato questa avventura dalla serie D. Con l'aiuto di Pierangelo Piras abbiamo creato un gruppo di dirigenti e giocatori tutti di Ussana. E in dieci anni siamo arrivati in serie B».

Gli artefici di questa cavalcata, in questo decennio, sono tanti: insieme a Carruale, Puddu e Piras ecco Andrea Sarais, Silvano Collu, Giuliano Congiu, Raimondo Serra, Paolo Basciu, Rino Pillai, Fabrizio Cardu, Marco Piras, Luca Follesa, Simone Orgiano , Giovanni Arca, Carmine Frosina, Pietro Zanda. L'Ussana è salita subito in C2 con una sorta di gemellaggio con Siurgus Donigala: da qui sono arrivati l'allora allenatore Marcello Laconi e Oscar Ledda, diventato uno dei giocatori simbolo dell'Ussana. Nel 2016 la promozione in C1. Poi la retrocessione, l'ospitalità a Selegas e Siurgus in attesa dei lavori al palazzetto del paese, il ritorno in serie C1 e l'incontro, prima come giocatore poi come allenatore con Marco Calabretta. Con lui in panchina (secondo è Gigi Pili), e con la collaborazione di un giocatore esperto come Marco Perra (anche per i contatti con altri atleti) in poco tempo l'Ussana è stato ai vertici della serie C1 fino alla vittoria del campionato, l'anno scorso insieme alla Coppa Italia, e alla storica promozione nella serie B nazionale.

Dopo la morte di Carruale è diventato presidente Massimo Raccomandato. Da quest'anno la società ha ripreso in mano il settore giovanile, con l'under 17 e under 19 affidate all'allenatore Stefano Olla (anche team manager) e al secondo, Rubens Cadoni. «Con questi ragazzi dobbiamo costruire le fondamenta per la futura rosa dell'Ussana», evidenzia Olla. «Trovare giocatori giovani non è semplice. Con questo gruppo affronteremo sia il campionato under 17 che quello under 19 e probabilmente iscriviamo anche la squadra alla serie D. Tutto per farli crescere». Cadoni aggiunge: «Stiamo investendo su questi ragazzi per farli arrivare in prima squadra nel giro di uno o due anni. C'è chi sta crescendo bene e ha già iniziato a svolgere degli allenamenti con i grandi per iniziare un ambiente in una realtà che affronta un campionato come la serie B nazionale». Nell'under 17 l'obiettivo è competere per i primi posti. E con l'under 19 fare ancora esperienza.

Tra i giocatori cresciuti nel San Sebastiano c'è Alex Piras, punto fermo della prima squadra. «Dieci anni fa Mario Puddu, dopo un torneo mi ha chiesto se volessi giocare a calcio a 5. Ho così lasciato la pallavolo e nonostante le offerte ricevute sono rimasto sempre all'Ussana, vincendo diversi campionati, diventando capocannoniere in C2 e conquistando la serie B. Spero di poter migliorare ancora con questa maglia e contribuire a far restare in una categoria nazionale l'Ussana».

RIPRODUZIONE RISERVATA