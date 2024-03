Da una casa crolla parte di un muro, stop ai pullman dell’Arst 

A Gonnosfanadiga crolla una porzione di un immobile costruito decenni fa in ladiri , i tradizionali mattoni di terra cruda, in via Parrocchia. Il sindaco, Andrea Floris ha messo in guardia la popolazione sulla pericolosità della situazione dando anche notizia dei provvedimenti precauzionali assunti per limitare i rischi.

Al fine di garantire la sicurezza di chi transita in via Parrocchia, Floris ha fatto sapere di aver dato disposizioni di transennare immediatamente l’area attorno all’edificio interessato dal crollo e di aver modificato la circolazione stradale verso Via Roma, imponendo un senso unico di marcia alternato.

Sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale il sindaco ha quindi raccomandato la massima prudenza ai cittadini che vivono in via Parrocchia o devono transitarci.

L’Arst, dal canto suo, ha ritenuto di sospendere il transito dei pullman all’interno del paese, «almeno fino a quando non verranno risolti i problemi che hanno causato il crollo della parete dell'edificio coinvolto».

La via Parrocchia, una delle arterie principali di Gonnosfanadiga, ha un ruolo fondamentale nella vita quotidiana della comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA