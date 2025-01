Da un mese vive in tenda in un giardinetto e rifiuta l’aiuto del Comune  

Da metà dicembre vive in una tenda blu e arancione allestita sotto un ulivo nei giardinetti di via Tolmino angolo via Trincea dei Razzi. Ha trascorso lì anche il Natale. Da sola e al freddo. Il quartiere l'ha adottata, offrendole sin dal primo giorno acqua, cibo e coperte. Una famiglia l'ha ripetutamente accolta in casa per una doccia calda. Caritas e Servizi sociali sono stati allertati e stanno facendo il possibile, ma lei è restia a farsi aiutare. Da lì non vuole andarsene.

Maria (nome di fantasia per tutelarne la privacy) racconta di essere nigeriana, di avere 39 anni e di essere arrivata in Sardegna “con la barca” nel 2016. L'incontro con lei avviene all'ingresso del supermercato dove spesso si reca a chiedere spiccioli. Cuffia in testa, giubbotto leggero inadatto alle rigide temperature di questi giorni, collant scozzesi e scarpe da tennis. Denti bianchi, sguardo luminoso ma triste. Dimostra meno anni di quelli che dichiara e parla bene l'italiano. «Ho sofferto tanto», racconta in lacrime sotto la pioggia, «ho tre figli ma non vivono con me, mentre il mio ex marito sta a Milano. Non ho più nessuno, non ho più niente. Le poche cose che possedevo le tenevo nella tenda ma me le hanno rubate, incluso il telefono. Per mangiare vado alla Caritas o mi arrangio. Di notte sto in via Tolmino, ma a volte vado al dormitorio».

«Conosciamo bene il caso e stiamo facendo di tutto», spiega Anna Puddu, assessora alla Salute e al Benessere delle cittadine e dei cittadini, «abbiamo tentato l'inserimento in struttura già quattro volte e creato per lei un gruppo di supporto. In questi giorni, per fortuna, ha dormito in viale Sant'Ignazio, ma si tratta di una situazione tutt'altro che semplice».

