Da tutto il mondo alla scoperta dell’olio 

Turisti da tutto il mondo pazzi per l'oro giallo ogliastrino. Un fenomeno, quello dell'oleoturismo, che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni. Lo sa bene l'imprenditrice del settore Giulia Mura, dell'oleifico Pelau, tra Cardedu e Jerzu, ormai diventata tappa certa per turisti provenienti da varie parti del globo: Islanda, India, Malesia, Estonia, Stati Uniti, Francia, Belgio, Germania. Le richieste? Degustazioni guidate di olio evo aziendale, minicorsi organolettici, visite in oleificio, tour tra gli uliveti secolari, abbinamenti con prodotti tipici locali. I visitatori sardi arrivano dalla Costa Smeralda, dal Nord Est dell’isola e ovviamente ogliastrini. L'esperienza all'oleificio non è solo sensoriale ma culturale. Al termine delle visite, gli ospiti apprezzano piatti semplici e autentici come gelato o yogurt con olio evo, bruschette con pane artigianale e pomodori dell’orto di famiglia, brindisi al tramonto tra gli ulivi. Tra i più richiesti: fichi d'india, casu axedu, frutta e verdura fresca. «C’è bisogno di esperienze semplici, autentiche, a contatto con la natura - afferma Giulia Mura - I nostri ospiti vogliono assaggiare i prodotti ogliastrini, ma l’oleificio è anche un info point: ci chiedono consigli su dove mangiare o dormire, cosa fare, desiderosi di fermarsi di più e conoscere meglio le bellezze naturalistiche, archeologiche della nostra zona, davvero tante».

