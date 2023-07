Da Truzzu a Sgarbi in difesa di Beatrice Venezi  

Molti attestati di solidarietà che vanno dai semplici estimatori alle autorità, non ultimo il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Queste le reazioni dopo che diverse associazioni di Nizza hanno protestato contro l’invito che il direttore d’orchestra Beatrice Venezi ha ricevuto dal Comune di Nizza per dirigere l'Orchestra filarmonica durante il tradizionale balletto di Natale e il Concerto di Capodanno. L’accusa è di essere neofascista e dunque non gradita in Francia.

«Ha 33 anni, lavora sodo, ha talento e comptenza, è tra i pochi direttori donna. La sua colpa? Non è dichiaratamente di sinistra. Piena solidarietà a Beatrice Venezi. Viva la libertà», con queste parole Paolo Truzzu (che ha fortemente voluto sul palco del Lirico Beatrice Venezi) difende l’artista. Così Vittorio Sgarbi, sottosegretario di Stato alla Cultura : «Basta. L’unica forma di fascismo che io vedo è quella di chi chiama fascista la direttrice Beatrice Venezi».

«Una sorta di lettera scarlatta è stata posta sul maestro Beatrice Venezi, la cui unica imperdonabile colpa è quella di aver espresso simpatie per la destra. La sinistra italiana tace di fronte a queste surreali proteste dei collettivi francesi». lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

RIPRODUZIONE RISERVATA