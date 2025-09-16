VaiOnline
Le reazioni.
17 settembre 2025 alle 00:25

Da Trump a Meryl Streep, l’omaggio commosso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Colleghi, ammiratori famosi, amici di una vita, rappresentanti della politica (compreso il presidente americano Trump) e della società civile americana e non solo, hanno dedicato omaggi, condivisi soprattutto sui social, a un'icona come Robert Redford.

Secondo Trump (che l’attore aveva definito «un dittatore») «Robert Redford ha avuto una serie di anni in cui non c’era nessuno migliore di lui, in quel periodo in cui era il più hot. Lo consideravo un grande». Meryl Streep, protagonista con lui di uno dei film simboli del percorso di entrambi, "La mia Africa” e poi diretta da Redford in “Leoni per agnelli”, sottolinea che «uno dei leoni se n'è andato» e aggiunge: «Riposa in pace, adorabile amico mio».

Scossa anche Jane Fonda, amica di una vita e compagna di lavoro in quattro film: «Stamattina mi ha colpito profondamente quando ho letto che Bob se n'era andato - spiega -. Non riesco a smettere di piangere. Significava molto per me ed era una persona meravigliosa sotto ogni aspetto. Rappresentava un'America per cui dobbiamo continuare a lottare».

Hillary Clinton scrive di aver sempre ammirato Redford «non solo per la sua leggendaria carriera di attore e regista, ma anche per ciò che è venuto dopo. Ha sostenuto valori progressisti come la tutela dell'ambiente e l'accesso alle arti, creando al contempo opportunità per le nuove generazioni di attivisti e registi. Una vera icona americana».

Per Whoopy Goldberg era «uno degli attori più iconici di Hollywood e un instancabile attivista, ambientalista e filantropo». Stephen King lo descrive come «parte della nuova ed eccitante Hollywood degli anni ’70 e ’80».

Ron Howard ringrazia l’attore e regista, definendolo «una figura culturale di enorme influenza per le scelte creative fatte come attore/produttore/regista e per aver lanciato il Sundance Film Festival, che ha dato una spinta decisiva al movimento cinematografico indipendente americano. Un punto di svolta artistico». Jamie Lee Curtis lo ricorda con alcune parole simbolo: «Famiglia, arte, trasformazione, difesa, creazione, eredità". Colman Domingo gli rende omaggio "con amore e ammirazione. Grazie signor Redford per il suo impatto eterno. Sarà sentito per generazioni».

Rosie O' Donnell, citando il personaggio dell'attore in “Come eravamo”, scrive: «Oh Hubbell, non saremo mai più gli stessi. Buonanotte Bob, che eredità». James Gunn spiega di essere cresciuto «con i suoi film: le sue interpretazioni pacate e spontanee e la sua grazia immancabile. Era LA star del cinema e ci mancherà moltissimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia.

Sbancata la spiaggia: è arrivato il Tyrrhenian Link

l Gioia, Lai, L.Piras, Scanu
politica

«Todde arriva al 2029 Io cambio la Regione»

Comandini lascia la segreteria Pd e punta alle riforme: «Nuova legge sulla Giunta. Sanità, bisogna fare di più» 
Giuseppe Meloni
Il focus

Tyrrhenian Link, la posa entra nel vivo: Terra Mala come una trincea di guerra

Tra trivelle e macchinari speciali la spiaggia non esiste più E spunta il primo dei due cavi dopo la sistemazione in mare 
Lorenzo Piras
Il focus

Marmilla e Sarcidano, assalto di pale e pannelli

Il Comune di Villanovaforru scrive al Ministero: «Stop ai progetti» 
Giovanni G. Scanu Sonia Gioia
La protesta.

«Sorgono, la Regione non dialoga»

Giorgio Ignazio Onano
La guerra

L’Italia critica: «Civili a rischio, non è proprio il bene di Israele»

«Vogliono deportare un popolo». Sul fronte Est impegno confermato 