Da tre mesi in attesa della consegna dei garage 

Poco meno di sei mesi per finirli, già tre (e non basteranno) per assegnarli: la burocrazia maneggia solo carta e penna ma è molto più lenta di gru ed escavatrici, come quelle servite a costruire sessanta nuovi garage in corso Iglesias. Non v’è traccia, e Area non si sbilancia sui tempi, dell’indizione del bando per assegnare le nuove autorimesse sorte nel solco del programma di risanamento urbanistico del quartiere iniziato venti anni fa. Il programma, in effetti, ha avuto un’accelerata (sebbene la baraccopoli di garage in lamiera permanga nel tratto basso del viale), ma le procedure di assegnazione dei garage da parte di Area segnano il passo. «Un’assurdità inaudita – accusa Marco Corda, pensionato – nessuno pretendeva che la consegna avvenisse un istante dopo la fine dei lavori, ma l’iter si poteva avviare ben prima». I lavori, infatti, sono finiti in dicembre. La consegna delle chiavi (auspicata anche dal Comune), avverrà dopo la convocazione ufficiale dei residenti dei palazzi in cui l’intervento è stato realizzato. «Passaggio non ancora avvenuto – spiega la direttrice amministrativa del Distretto Area Carbonia Adelia Murru – perché ci sono altri adempimenti burocratici da espletare e che coinvolgono anche altri enti, come ad esempio gli aspetti legati all’accatastamento, e secondo tempistiche che esulano dalle nostre competenze: è anche nel nostro interesse assegnarli».

