«Da tre anni senza medico di base» 

Un intero quartiere (circa settemila anime) senza un medico di base da ben tre anni. Un enorme disagio per gli abitanti del rione di Sant’Elia.«Da quando il vecchio medico è andato in pensione, nel quartiere manca il medico di famiglia» afferma Padre Saverio Fabiano, parroco della chiesa rionale. «Questo perché l’ambulatorio storico che si trova in via dei Musicisti 31, è stato immediatamente occupato da una famiglia con un minorenne al seguito, diventando un’abitazione a tutti gli effetti».

Il nuovo medico era già stato nominato ma a causa dell’occupazione abusiva, non ha mai potuto prendere servizio. «Ho avvisato personalmente l’amministrazione comunale ma – sottolinea padre Fabiano – mi è stato risposto che erano impossibilitati ad effettuare lo sgombero perché è presente un minorenne».

Tanti abitanti del quartiere sono persone anziane e di conseguenza bisognose di assistenza medica. «Quindi – sottolinea il parroco - non ci si può permettere la mancanza del medico per una legge che favorisce chi occupa abusivamente, creando una vera e propria bomba sociale».Ovviamente tutti i residenti hanno il proprio medico di base in diverse zone della città, come ad esempio Piero Masala: «Il mio medico si trova in via De Gioannis. Se fosse nel quartiere, non dovrei spostarmi ogni volta con la macchina che uso il meno possibile visti i miei 79 anni e i diversi acciacchi». Si trova invece in via Scano quello di Gianna Puddu. «Ho 83 anni e una patologia cardiaca. Se non ci fossero le mie figlie ad aiutarmi, avrei grosse difficoltà nel raggiungerlo».

Per aiutare i residenti, è stato inaugurato nel dicembre 2023 il Centro d’ascolto medico Caritas “Santa Teresa di Calcutta”, nella parrocchia di Sant’Elia. Al suo interno lavorano due professioniste in pensione, ora volontarie, come Bernardetta Aloi, già oncologa all’ospedale Businco, e Mariangela Marras, psichiatra.«L’obiettivo è quello di accogliere tutte le persone, ascoltarle e assisterle, orientandole al servizio sanitario pubblico più idoneo – affermano -, cerchiamo di essere d’aiuto sia per le persone che per il sistema sanitario». Padre Saverio Fabiano è però fiducioso: «Siamo stati informati che la nuova giunta comunale sta effettuando un censimento per risolvere questo grave problema», spiega. I cittadini attendono speranzosi una soluzione.

