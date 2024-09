Da Tobagi a Tricarico, a Villacidro tutte le storie del Premio Dessì 

Dai misteri delle stragi italiane di Benedetta Tobagi alla comicità di Arianna Porcelli Safonov passando per le musiche di Francesco Tricarico. Terza ricca settimana di proposte il variegato programma di spettacoli, incontri con autori e concerti a corollario alla XXXIX edizione del Premio letterario Giuseppe Dessì. Tutti gli appuntamenti si terranno a Villacidro e saranno aperti al pubblico e gratuiti.

Il via

Si parte domani, alle 18, al Mulino Cadoni, via Roma 158, con Benedetta Tobagi che presenterà “Le stragi sono tutte un mistero” (Laterza & Figli), in dialogo con Vito Biolchini, giornalista, esperto di comunicazione, autore teatrale e operatore culturale. Nel suo libro, Tobagi, figlia del giornalista Walter Tobagi, assassinato in un attentato terroristico della Brigata XXVIII marzo e già vincitrice del Campiello 2023, oppone alla diffusa convinzione che i colpevoli delle stragi della stagione delle bombe in Italia non sono mai stati trovati né puniti, la verità emersa grazie al lavoro, negli anni, di giudici, giornalisti e storici che tra mille ostacoli e difficoltà, sono riusciti a ricostruire, sulla base di testimonianze e atti processuali, l'origine politica della matrice eversiva che ha ispirato la cosiddetta "Strategia della tensione". Alle 21,30 - a Casa Dessì - spazio alla comicità, con “OmeoPhonie - Favole omeopatiche per adulti” di e con Arianna Porcelli Safonov. Otto radiografie ciniche di persone che non vorremmo mai essere, impreziosite dalle musiche dal vivo di Renato Cantini e Michele Staino. Le “Omeophonie” sono fiabe per adulti in cui la morale risorge dalla sofferenza altrui, quando diviene selvaggia, quando si libera dal senso civico. Arianna Porcelli Safonov è una scrittrice, comica e performer dall'umorismo pungente e satirico: nelle sue performance dal vivo, unisce monologhi comici a riflessioni sociali.

Venerdì

Il 27 settembre, alle 18, al Mulino Cadoni, si terrà A&C Anima e Cuore, a cura di Is Mascareddas, compagnia teatrale viaggiante di burattini e marionette. Alle 21,30 (a Casa Dessì) musica, con Francesco Tricarico (voce e flauto traverso) e Michele Fazio (pianoforte). La serata di Villacidro è inserita nel Faccio di Tutto Tour, un concerto-reading intimo, vero e contemporaneo che il cantautore sta portando in giro per i palchi di tutt’Italia. Tricarico nelle sue canzoni offre uno spaccato di vita con lo sguardo, al contempo, lucido e amaro, che è la sua cifra stilistica fino dai suoi esordi. Il debutto discografico di Tricarico avvenne nel 2000, con “Io sono Francesco”, brano spiazzante quanto illuminante che lo portò alla popolarità come uno dei cantautori più originali. Nel corso della sua carriera, ha scritto brani, tra gli altri, per Celentano, Zucchero, Gianni Morandi, Malika Ayane. Non solo cantautore ma anche pittore: collabora dal 2016 con la Galleria Fabbrica Eos.

Sabato

Il 28 settembre (alle 18, al Mulino Cadoni) Giovanni Succi presenta “Amaro Succi (Valigie Rosse)” in dialogo con Duilio Caocci. Narrato in prima persona come un diario di confessioni, Amaro Succi apre il sipario sul dietro le quinte di un musicista rock alle strette, che, ripercorrendo alcune tappe delle proprie scelte, escogita un modo per sbarcare il lunario. Alle 21,30 (a Casa Dessì) l’autore porterà in scena il suo spettacolo poetico-musicale “Leopardi Dark Ambient”, una lettura integrale sonorizzata de La ginestra di Giacomo Leopardi, su colonna sonora originale di Giovanni Succi. In caso di pioggia gli spettacoli programmati nel cortile di Casa Dessì si terranno al teatro Don Bosco, in via Asproni.

