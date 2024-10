Da Tex ai Manga, i fumetti al MaC Lula 

Il mondo di Tex Willer e i Manga giapponesi sbarcano a Lula. Sarà il MaC Lula (Museo di arte Contemporanea) a dedicare loro una mostra che sarà inaugurata venerdì 18 ottobre e rimarrà aperta fino al 19 gennaio prossimo.

Doppio

La mostra articolata su un doppio percorso è dedicata a due mondi completamente diversi fra loro, sebbene accomunati dalle stesse tecniche artistiche: china, matite e la sapiente arte degli autori dei testi, sceneggiatori e disegnatori. Alla inaugurazione saranno presenti Pasquale Ruiu, da anni uno dei principali sceneggiatori di Tex e dell'affascinante epopea Western e Massimo Dall'Oglio autore dei Manga, capaci di sedurre un vasto pubblico internazionale favorendo così uno scambio culturale fra occidente e oriente. Incentrato sulla figura del nuorese Pasquale Ruiu, il percorso dal titolo “I testi di Pasquale Ruju nell’epopea di Tex”accompagnerà i visitatori in un viaggio fra sceneggiature e pubblicazioni, con esposizione di albi storici degli anni 50 e 60 del fumetto fra i più letti in Italia. Esordiente nel 2004 con le storie di Dylan Dog, Pasquale Ruiu è attualmente uno dei più rappresentativi autori di Tex il cui primo numero fu pubblicato nel 1948 dall'allora casa editrice Audace, oggi Sergio Bonelli, l'editore scomparso nel 2011 che con la sua vena artistica e grandi capacità imprenditoriali, ha costruito un vero e proprio impero editoriale. Con Massimo Dall'Oglio e il percorso a lui dedicato dal titolo «La Sardegna incontra un pianeta», saranno esposti al pubblico i fumetti giapponesi, con i quali guidare gli esploratori dell’arte, in un percorso di conoscenza di quello che è considerato un «fenomeno culturale di una società come quella giapponese in continua evoluzione». «La contemporaneità dei fumetti rappresenta il nuovo corso dell'arte- afferma il presidente del MaC Lula Domenico Fumagalli- la cui particolarità della forma espressiva fu intuita anche da Antonio Gramsci», il quale ne sottolineava l'attualità del messaggio, grazie al quale, sottolinea Fumagalli, «per le difficoltà di entrare in sintonia con il messaggio degli intellettuali, il popolo era indotto a guardare il mondo dei fumetti, attraverso il quale si suggerivano elementi comuni al sentire quotidiano».

