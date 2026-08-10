Da Tertenia a Bari Sardo, per la Cos nuova casa e un progetto consolidato 

Bari Sardo . Come di consueto, sarà un derby tutto sardo a inaugurare la Serie D 2026/2027 della Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra. Il calendario del Girone G, ufficializzato ieri, fissa per domenica 6 settembre il debutto contro il Monastir.

Un avversario che gli uomini di mister Francesco Loi ritroveranno quasi subito: le due squadre si incontreranno due volte nel giro di una settimana, perché già il 30 agosto saranno di fronte nel primo turno della Coppa Italia di Serie D, che a una delle due sarde garantisce comunque il passaggio del turno.

Il percorso

Superato il doppio confronto d’apertura, è il campionato a chiamare i sarrabesi a un avvio probante, come riconosce lo stesso Loi. «È un calendario sicuramente impegnativo», spiega il tecnico. «Nelle prime 5 troviamo il Monastir, che l’anno scorso ha vinto i playoff; poi andiamo ad Anzio, una squadra ambiziosa, tornata a giocare nella sua città e che ha ripreso il suo vecchio cammino societario. Quindi ospitiamo il Certosa, che di fatto è la Viterbese, una formazione molto forte, e facciamo visita all’Albalonga, notoriamente una piazza costruita per disputare campionati importanti. Infine, in casa, affrontiamo l’Unipomezia, possibile rivelazione per budget, ambizione e struttura societaria. Ma in D, se analizzi ogni partita, sono tutte difficili. Da parte nostra c’è molta serenità: le affronteremo con il massimo impegno, per capire cosa siamo, dove possiamo arrivare e se siamo pronti per la categoria».

Alla sesta giornata derby in casa del Latte Dolce, le altre sfide isolane sono Ossese alla 14ª e Budoni all’ultima. Per la società nata dall’ex Muravera è l’ottava stagione consecutiva nella categoria. Curioso il rendimento all’esordio: negli ultimi due anni la prima giornata l’ha vista pareggiare con il Latte Dolce (0-0 e 2-2, entrambe in casa); l’ultimo successo iniziale risale al 2023/2024, 4-1 all’Atletico Uri, nel 2022/2023 è arrivato un ko per 2-1 ad Arzachena.

La rosa

Sul mercato, dopo lo spostamento della sede da Tertenia a Bari Sardo la società si è mossa con decisione. Tra i primi acquisti spiccano l’italo-brasiliano Alfredo Martins, ex Lanusei con un passato tra San Paolo e Portogallo, la punta Alessio Cargiolli dall’Alessandria, l’ex Tempio Stefan Dimitrijević, il centrocampista Enzo Ponzo, ex Carbonia, e Favio O’Neill, figlio dell’ex Cagliari Fabián.

Attorno ai nuovi innesti resta un’ossatura solida, quella confermata dalla passata stagione: dai più esperti Nurchi, Prieto e Feola ad Arboleda, Murgia, Demontis, Rossi, Spanu e Cabiddu, senza dimenticare i giovanissimi, da Cutrona ai 2008 Xaxa, Loddo, Demurtas e Massoni. Gli allenamenti proseguono al Circillai, sulla rotta tracciata da Loi: un campionato sereno e la crescita dei ragazzi. Ora testa al doppio appuntamento con il Monastir.

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