Da Temptation Island  alla lotta al tumore: «Ma non ho più paura» 

Che sarebbe diventata una modella era chiaro fin da quando era una bimba. Sguardo furbo, gambe lunghe e la voglia di essere sempre perfetta e vestita bene, facevano di Federica Mallus, 35 anni, una predestinata. Quello che invece non si sarebbe mai aspettata era che nel corso della sua vita e della sua carriera, si sarebbe messo di mezzo un tumore.

Via la paura

La giovane, che nell’edizione del 2020 è stata anche tra le protagoniste della famosa trasmissione di Canale 5 Temptation Island come tentatrice, due anni fa è stata operata per un carcinoma ovarico e un intervento in laparoscopia, effettuato dall’equipe dell’ospedale Businco di Cagliari, guidata dal professor Antonio Macciò, le ha consentito di riprendere subito il suo lavoro, senza lasciarle nemmeno una cicatrice, nonostante una nuova operazione per una recidiva tre settimane fa.

E Federica Mallus, mamma di una ragazzina di 15 anni e di un bimbo di 2, non è certo tipa da arrendersi. «Paura? E perché dovrei. So di essere in buone mani, affronto tutto con positività e non ho cambiato il mio stile di vita». Tanto che si prepara per partire a Rimini per un servizio fotografico.

La lotta

La diagnosi che cambia la vita arriva a maggio del 2022. «Ricordo che mi ero sentita come una sorta di bozzo nel basso ventre e avevo subito pensato di essere incinta del terzo figlio» racconta, «poi però consigliata da un chirurgo che conoscevo ero andata dal professor Macciò che purtroppo non mi aveva dato buone notizie».

Da qui il ricovero e l’operazione. «All’inizio ovviamente mi è crollato il mondo addosso, il professore però mi ha incoraggiato e dato sostegno morale e mi è venuta una forza che non pensavo di avere». La laparoscopia «ha permesso che non mi restasse nemmeno una cicatrice e non ha influito per niente nel mio stile di vita». Federica è un vulcano di emozioni, «non mi ha buttato giù nemmeno un altro intervento che ho effettuato qualche settimana fa per una recidiva perché so che adesso sono completamente pulita. Certo, so che dire che sono guarita totalmente è un parolone ma so anche che adesso non c’è più traccia del tumore».

Le compagne di sofferenza

E in ospedale la prima a consolare le altre ragazze è proprio lei, «le mie compagne di malattia, quando le vedo tristi le incoraggio, non si devono abbattere». per quanto mi riguarda, «nella mia vita non è cambiato niente. La fede mi da tanta forza, e poi la mia famiglia, i miei figli». E la sua grande passione, «per la cucina. So fare di tutto, la pasta fresca, il pane, i dolci». Senza dimenticare ovviamente il suo lavoro, «ho sempre voluto fare quello che ho fatto. Ho iniziato a 14 anni a posare per il giornale Cioè». Poi la carriera è lunga: fotomodella ballerina, le partecipazioni a Miss Italia e Miss Mondo, le foto per riviste nazionali e internazionali, un contratto in America come fotomodella e Temptation Island, «ma sono rimasta davvero poco. Mi mancava troppo mia figlia, sono andata via».

Adesso alle ragazze che si trovano ad affrontare questo “mostrino”, come lo chiama lei, dice che «devono essere forti, affidarsi a quello che dicono i medici, non bisogna ascoltare i pensieri negativi. Il professore mi ha sempre detto che ogni storia è a sé, non si possono fare confronti o paragoni». E poi, «è importante fare tanta prevenzione, sempre. Non bisogna mai avere paura».

RIPRODUZIONE RISERVATA