Da Tempio a New York, l’acqua sarda da Oscar che conquista il mondo 

Un progetto lampo, per certi versi, visto che la famiglia Solinas solo 20 anni dopo è riuscita nell’impresa immaginata dal suo patron (purtroppo deceduto prima di vedere il suo sogno avverarsi), ovvero conquistare New York e inaugurare un quartier generale a stelle e strisce niente poco di meno che all’interno dell’Empire State Building, il palazzo simbolo della città che non dorme mai.

Eppure la storia dell’acqua Smeraldina non ha certo tradizioni secolari come molti concorrenti. È solo il frutto dell’intuizione di un sardo visionario che aveva deciso di sfruttare l’oro trasparente che fuoriusciva dal granito del Limbara per creare qualcosa di grande. Forse più grande di quanto avesse immaginato.

Acqua sgorgata dall’Isola per dissetare la “Grande Mela”. Nel 1985 il sogno di Giovanni Maria Solinas, fondatore della sardissima Smeraldina, sembrava la missione di un folle. E invece, in poco meno di quaranta anni dalla nascita, le fonti di Tempio sono riuscite non solo a sbarcare a New York, espandendosi in tutti gli Stati Uniti e conquistando poi mezzo mondo.

Acqua sgorgata dall’Isola per dissetare la “Grande Mela”. Nel 1985 il sogno di Giovanni Maria Solinas, fondatore della sardissima Smeraldina, sembrava la missione di un folle. E invece, in poco meno di quaranta anni dalla nascita, le fonti di Tempio sono riuscite non solo a sbarcare a New York, espandendosi in tutti gli Stati Uniti e conquistando poi mezzo mondo.

Un successo suggellato dall’ennesimo riconoscimento incassato qualche mese: “Migliore acqua del mondo” secondo il prestigioso concorso internazionale di degustazione, il Berkeley Springs International Water Tasting , in pratica gli Oscar dell’acqua minerale.

L’impresa

Eppure la storia dell’acqua Smeraldina non ha certo tradizioni secolari come molti concorrenti. È solo il frutto dell’intuizione di un sardo visionario che aveva deciso di sfruttare l’oro trasparente che fuoriusciva dal granito del Limbara per creare qualcosa di grande. Forse più grande di quanto avesse immaginato.

Un progetto lampo, per certi versi, visto che la famiglia Solinas solo 20 anni dopo è riuscita nell’impresa immaginata dal suo patron (purtroppo deceduto prima di vedere il suo sogno avverarsi), ovvero conquistare New York e inaugurare un quartier generale a stelle e strisce niente poco di meno che all’interno dell’Empire State Building, il palazzo simbolo della città che non dorme mai.

«Sì, ma solo fino al 2020», racconta Mauro Solinas, figlio del fondatore e attuale amministratore dell’azienda. «Il Covid e il lavoro da remoto hanno fatto chiudere la società che gestiva il 59° piano che affittava gli uffici. A suo tempo, nel 2005, fu una scelta d’immagine».

Una strategia promozionale che tuttavia ha funzionato bene: «Esportiamo in 14 paesi», sottolinea Solinas, «dal Regno Unito alla Polonia, passando per Malta, Danimarca, Svezia, Svizzera, Sudafrica, Corea del Sud, Giappone e, appunto, Stati Uniti. Nel 2022 abbiamo venduto quasi 100 milioni di litri, oltrepassando i 25 milioni di euro di fatturato e dando lavoro a circa 75 dipendenti».

L’oro del Limbara

Eppure sembra difficile credere che un bene così comune come l'acqua possa diventare oggetto del desiderio di mezzo mondo e prodotto di successo da esportazione. Per di più proveniente dalle campagne di un piccolo centro di un altrettanto piccola Isola incastonata nel Mediterraneo e sconosciuta a tantissimi. «La vera peculiarità della nostra acqua è in primis la provenienza dal “Monti di Deu”», spiega ancora il manager, «e poi la tecnologia che ci permette di mantenere le sue caratteristiche naturali, facendola gustare ai clienti d’oltreoceano come se la bevessero dalla sorgente».

Futuro e ambiente

Un’avventura apparentemente senza senso, quella di varcare il Tirreno per dissetare il mondo. Nata però da una curiosità incontenibile: «Quella di scoprire nuovi mercati ci ha aiutato a comprendere meglio i nostri limiti», ammette Solinas. «Siamo convinti infatti che il vero valore dell’export non sia il fatturato ma la formazione che da esso ne deriva. Ecco perché non vogliamo fermarci qui. Il domani è incerto per tutti, ma non possiamo vivere senza progetti o sogni. Ecco perché stiamo pensando alla costruzione di un nuovo stabilimento per migliorare la sostenibilità ambientale e sociale del nostro sistema produttivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata