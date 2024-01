Da Sunak nuove armi alle forze Ucraine 

Kiev. Rishi Sunak a tutto campo: dopo aver ordinato nella notte gli attacchi congiunti con gli Usa sugli Houthi in Yemen, il premier britannico ha raggiunto Kiev per annunciare 2,9 miliardi di nuovi aiuti al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e firmare un accordo bilaterale “senza precedenti” sulle garanzie di sicurezza all’Ucraina, il primo Paese G7 a farlo dopo che tutte le nazioni del gruppo avevano promesso di siglare intese simili al vertice Nato di Vilnius lo scorso anno. Il premier britannico prova così a colmare un vuoto che resta in Occidente sull’assistenza militare per il Paese invaso, e a dare un segnale dopo l’annuncio della Casa Bianca della fine dei fondi americani e il conseguente stop alle forniture per Kiev.

Immediata la replica del superfalco di Putin, Dmitri Medvedev, agli “eterni nemici” inglesi: «Spero che capiscano che il dispiegamento del contingente militare ufficiale in Ucraina significherà una dichiarazione di guerra alla Russia», ha affermato il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo. Un’opzione, quella delle truppe britanniche sul terreno, non contemplata nell’intesa. Il pacchetto da 2,5 miliardi di sterline «è il maggiore dall’inizio della guerra».

