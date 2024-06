Da Su Gologone sgorgano lacrime 

L’espressione del viso racconta tutto: è un mix tra rassegnazione e stupore. Salvatore Puddu conosce la sorgente di Su Gologone come le sue tasche. Da vent’anni è la sua seconda casa, luogo del cuore e di lavoro, da raccontare al turista amante della Sardegna più autentica. «Eppure non l’avevo mai vista così, devo essere sincero», svela quest’uomo di Oliena, imprenditore e gestore del parco che caratterizza il monumento naturale. «Questa portata d’acqua, in genere, si può trovare a fine agosto o ai primi di settembre. Ho il sentore che con il noleggio delle canoe, sul fiume Cedrino, ci dovremo fermare a luglio. L’anno scorso, invece, siamo andati avanti fino a settembre». Intanto, i serbatoi che alimentano Oliena sono ritornati a livelli ottimali: Abbanoa interrompe così le restrizioni notturne, almeno per ora.

Siccità dilagante

Dunque, le criticità non riguardano solo la Baronia. Ai piedi del Corrasi la sorgente di Su Gologone dà il peggio di sé. In quell’angolo d’incanto isolano, che dona acqua eccelsa anche al Comune di Dorgali, è allarme siccità. «Sono abbastanza preoccupato perché ho visto che il livello dell’acqua è calato parecchio», sentenzia Tonino Corrias, mentre osserva il luogo-simbolo, con accanto il figlio. «Se dovesse continuare con questa siccità, la situazione per noi diventerebbe di grande sofferenza». L’esperto, nonché tra i massimi conoscitori dei sistemi carsici dell’Isola, puntualizza: «La portata attuale della sorgente non è certo abituale in questo periodo dell’anno», spiega il geologo Francesco Murgia: «Adesso credo che sia di circa 130-140 litri al secondo. In genere questi livelli si registrano a fine luglio o ad agosto». Murgia non vuole creare allarmismi, al tempo stesso rimarca un concetto condiviso: «La siccità non si discute, è anomala, tuttavia le responsabilità vanno ricercate anche altrove. Per spiegare questa situazione, a mio avviso, occorre evidenziare pure una gestione non efficace della risorsa idrica nel suo complesso».

Sprechi e disservizi

L’annata è complicata, le piogge sono un miraggio. I cittadini di Oliena, però, non ci stanno ad affibbiare le colpe solo alle bizzarrie del meteo. «Il problema serio sono le perdite quotidiane nelle nostre condotte-colabrodo», dichiara Tonino Corrias, «di continuo vediamo le stesse scene. Le rotture, poi, non durano mica un giorno: prima che vengano riparate passano pure settimane». Intanto, il colpo d’occhio inquieta. Gli operatori turistici sono preoccupati, temono una stagione fallimentare. Salvatore Puddu conclude: «Avantieri hanno chiuso l’acqua alle 23, fino alla mattina. Se la sorgente di Su Gologone è così a giugno, non oso immaginare cosa possa essere ad agosto».

