Da stasera Giardini Aperti  sbarca a Monserrato poi Siliqua 

Approda a Monserrato e a Siliqua la XVIII edizione del Festival internazionale della sostenibilità Giardini Aperti 2025 organizzato da Abaco Teatro. Si parte stasera, alle 22, a Monserrato nel cortile Casa della Cultura con Mab Teatro che presenta “Era l’alodola? Da un dubbio di …”: Tragicomiche esilaranti conversazioni di un uomo innamorato, di e con Daniele Monachella e Ignazio Chessa.

Domani, sempre alle 22, si prosegue con la coproduzione Abaco Teatro, Premio Emilio Lussu e l’associazione L’Alambicco “Joyce ed Emilio Lussu. Storia di un amore e di una passione civile”, spettacolo in omaggio a Emilio Lussu per i cinquant’anni dalla morte. Testo e regia Alessandro Macis con Tiziano Polese, Rosalba Piras e Antonio Luciano.

Sabato e domenica il Festival si sposta a Siliqua a Parco Comunale. Primo appuntamento in scaletta sabato, alle 19,30 la produzione di Abaco Teatro “Cappuzzetto Rozzo”, testo e regia di Rosalba Piras in scena con Polese e Antonio Luciano. Alle 22 il raffinato live firmato da OfficinAcustica “Gabriella…sempre”, concerto dedicato a Gabriella Ferri, con Anna Lisa Mameli (voce) e Corrado Aragoni al pianoforte. Gli appuntamenti a Siliqua si chiudono infine domenica con due eventi a partire dalle 19,30. Si comincia con l’Effimero Meraviglioso che presenta “Aamici interstellari ” scritto da Alessandro Redegoso con Alessandro Redegoso e Alessio Arippa, regia di Federico Giaime Nonnis. In chiusura alle 22 poi, focus sull’universo femminile con “Le Tpastre” - liberamente ispirato a testi di Sergio Atzeni e Stefano Benni e prodotto da Abaco Teatro, con Marta Proietti Orzella e Carla Orrù.

