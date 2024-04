Da star a imputato, divise l’America Muore O.J. Simpson 

NEW YORK. L’ex giocatore di football O.J. Simpson, protagonista di un clamoroso processo che trent’anni fa divise l’America e lo rese il simbolo del femminicidio e di discriminazioni razziali, è morto di cancro a 76 anni.

"The Juice”, com’era conosciuto negli anni d’oro della militanza nei San Francisco 49ers, nel 1995 fu scagionato per mancanza di prove dall’omicidio dell’ex moglie Nicole Brown e dello spasimante di lei, Ronald Goldman. Durato mesi, il “processo del secolo” fu il primo dell’era Cnn e tenne milioni di spettatori incollati allo schermo già a partire dalla drammatica fuga al rallentatore dell’accusato - l’amico d’infanzia Al Cowlings al volante della Ford Bronco e lui dietro, con una pistola puntata alla testa e le foto dei figli in mano - seguito da un interminabile corteo di auto della polizia e dagli elicotteri delle tv.

Nato in uno slum di San Francisco e afflitto da piccolo da rachitismo, Orenthal James Simpson imparò a correre con le gang dei teenager del suo quartiere e già al college era una star del football. Attore in oltre 20 film tra cui “Una Pallottola Spuntata”, “L’Inferno di Cristallo” e “Cassandra Crossing”, costruì una fortuna parallela allo sport come interprete di spot e commentatore sportivo in tv. La favola - coronata nel matrimonio con la bionda, bianca e giovanissima cameriera Nicole per cui aveva lasciato la prima moglie - andò in frantumi con il delitto. Una giuria in maggioranza afroamericana accettò la tesi dei difensori Alan Dershowitz e Robert Kardashian: il campione era stato incastrato da agenti razzisti. L’assoluzione creò una spaccatura ancora oggi attualissima. Nel 1997 la giustizia civile gli ordinò di pagare 33,5 milioni di dollari alle famiglie Goldman e Brown. A quel punto ricorse a disperati tentativi per far soldi. Nel 2007 fu arrestato per rapina a mano armata a due venditori di cimeli sportivi che, a suo avviso, gli sarebbero appartenuti. Fu condannato a 33 anni di prigione, scontati nove dei quali fu rilasciato.

