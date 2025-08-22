Da stamattina via al controesodo,  attesi 12 milioni di mezzi sulle strade  

Roma. Con le piogge di fine agosto torna anche il traffico sulle autostrade per il controesodo estivo: nel fine settimana sono attesi oltre 12 milioni di spostamenti, in particolare rientri verso le grandi città del centro-nord. È dunque bollino rosso sia stamattina sia per tutta la giornata di domani. Sono le stime dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas, che ha anche calcolato il volume del traffico di tutta l’estate: a partire dal 25 luglio, che ha dato inizio all’esodo, sono stati registrati 203 milioni di spostamenti, e non solo nei weekend: due su tre sono avvenuti nei giorni feriali. Sono le cosiddette partenze intelligenti che si sono rivelate utili, limitando secondo Anas le congestioni e garantendo spostamenti più confortevoli. Merito dunque anche dei bollini: «Molti automobilisti - sottolineano - hanno scelto di muoversi nei giorni con traffico più basso e così ottimizzato tempi e sicurezza».

