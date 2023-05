Da Sorrentino al Cholo  

Napoli. Il set è quello dello stadio Maradona “pieno in ogni ordine di posti”, come amavano dire i radiocronisti di un tempo. Il pubblico, oltre 50 mila persone, è quello delle grandi prime e il film, un blockbuster dalla trama epica, è tutto da gustare. L’appuntamento col Napoli campione d’Italia per la prima davanti al proprio pubblico in festa è degno di una premiere a Cannes o di una passerella hollywoodiana. Manca solo il regista, anzi no, perché a bordocampo, sciarpa azzurra al collo, a dirigere attori e maestranze, c’è un premio Oscar come Paolo Sorrentino: «Questo scudetto se è accaduto è perché Maradona ci ha spiegato come si fa e noi lo abbiamo fatto», ha detto nel post partita. Le strade di Napoli addobbate a festa troveranno posto in un prossimo progetto del cineasta, di cui ha parlato il patron del Napoli De Laurentiis. La festa allo stadio è un vero e proprio show da Oscar. Tanti gli esponenti del mondo dello spettacolo presenti al “Maradona”, tra cui l’attore Alessandro Siani, ma anche Diego Simeone, il tecnico dell’Atletico Madrid venuto a Napoli per godersi la festa con suo figlio Giovanni, attaccante del Napoli.

