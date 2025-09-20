VaiOnline
Il caso.
21 settembre 2025 alle 00:13

«Da soli contro i vandali» 

I residenti di Città Giardino e Città Nuova: più controlli e servizi 

Sentirsi isolati in centro abitato: è ciò che accade nei quartieri di Città Giardino, Città Nuova e dintorni. Zone abbandonate, disservizi, atti vandalici sono le criticità denunciate dai residenti che chiedono un confronto urgente con il Comune di Nuoro. I problemi sono aumentati nei mesi scorsi dopo l’ennesimo atto vandalico nell’area verde di via delle Rose, curata da un comitato. Qui, dopo anni di impegno, spese e sacrifici, gli sforzi del gruppo composto dalle famiglie residenti (circa una decina) in via delle Rose, si sono rivelati vani.

L’appello

Il parchetto accoglieva bambini. I residenti si erano quotati per poter installare giochi e fiori, comprati più volte e devastati dai vandali. Rappresentava l’unico punto in cui poter socializzare in serenità, lontani da randagi, degrado e discariche a cielo aperto. Il comitato “via delle Rose” aveva già chiesto aiuto al Comune, senza risultato. «Il parchetto non è stato ripristinato, né si è riusciti a individuare i colpevoli - dicono dal comitato -. Siamo ancora disponibili a un incontro con il Comune perché i nostri figli non hanno più uno spazio in cui poter interagire. Vivono chiusi in casa».

Il degrado colpisce non solo l’area verde ma ogni tratto della via fino a Città Nuova. «Via delle Rose è scandalosa, le strade non vengono ripristinate e le aree donate dalla cooperativa Città Giardino, nata degli anni Ottanta, sono abbandonate - dicono i residenti -. I rifiuti abbandonati sono ovunque, in particolare nel parchetto di via delle Rose dove i rifiuti aumentano ogni giorno. Non c’è nemmeno un cestino, neppure per le deiezioni di cani. Lo sfalcio viene eseguito solo in parte. E poi manca la sicurezza, ci vorrebbero maggiori controlli soprattutto di notte dove per via di alcuni ragazzetti in auto non si riesce a dormire sereni».

La replica

Dal municipio arrivano le risposte dell’assessore all’Ambiente Marco Canu e della collega ai Lavori pubblici Giulia Corda. «Siamo disponibili a un incontro con il comitato e tutti residenti di Città Giardino e Città Nuova - dice Canu -. Sulla questione sfalcio la competenza di ÈComune e solo in prossimità dei marciapiedi. Per quanto riguarda i cestini a breve ne installeremo 12 per le deiezioni dei cani nelle zone sprovviste (quasi tutte periferiche, su Città Giardino e Città Nuova si interverrà maggiormente) e a questi aggiungeremo quelli classici. Sempre nel breve periodo, si terrà una conferenza con la polizia municipale e la Forestale per il problema rifiuti, con un conseguente aumento delle sanzioni. Saranno inoltre rimossi i contenitori dei tessili poiché il servizio passerà a un’altra società; i nuovi punti saranno attrezzati di telecamere. In alcune zone mancano i marciapiedi e l’asfalto è lo stesso da sempre. Pensavamo alla creazione di aree verdi in entrambi i quartieri per favorire la socializzazione. Per questo, massima disponibilità e ascolto da parte nostra».

Corda è sulla stessa linea: «Siamo disponibili a un incontro con il comitato di via delle Rose e i residenti il prima possibile».

