«Da Sinnai sino alla Tanzania nel segno di Dio» 

«Secondo Natale in terra africana nella savana tanzaniana, col cuore traboccante di gioia ed entusiasmo». Don Carlo Rotondo scrive spesso alla parrocchia di Sinnai e ai compaesani. Lo ha fatto anche in questi giorni di festa. «Qui a Pawaga, in Tanzania, non c'è nessuna insegna, nessuna luminaria, nessun addobbo, nessun albero di Natale. Solo sorrisi e tanto caldo - ha scritto don Rotondo - per celebrare la più incredibile delle avventure: Dio che si fa umano. Sono davvero baciato dalla Grazia a vivere la mia fede qui, così in semplicità, nella lontana savana».

Don Carlo fa anche altre riflessioni: «È questo il regalo di Natale più bello che Dio ci fa da 2023 anni: ricordarci che Dio ha desiderato qualcosa di speciale per Lui: diventare umano». E poi gli auguri ai suoi compaesani.

Una vita di missioni, quella di don Carlo, super tifoso del Cagliari. A inizio Duemila è stato a lungo in Kenia. A fine dicembre del 2021, l'arrivo in Tanzania per continuare nella sua vita di missionario a migliaia di chilometri da casa. Don Carlo Rotondo, dopo l'esperienza in Kenia, si trova ancora in Africa: tantissimi i suoi compiti. Compreso quello di seguire con una suora insegnante del posto una classe di studio con 169 alunni. Troppo numerosa? «Ci adattiamo». (r. s.)

